تشيزني: كنت ألعب الجولف عندما اتصل بي برشلونة.. وأحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا

كشف تشيزني عن تواجده في ملعب جولف عندما اتصل به برشلونة للانضمام للفريق.

فويتشيك تشيزني النادي : برشلونة برشلونة

ويستعد برشلونة لمواجهة بوروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال تشيزني خلال المؤتمر الخاص بالمباراة: "أعتقد أنني هنا لأحل مكان تير شتيجن وإذا عاد وكان لائقا بدنيا فإن القرار يعود إلى المدرب لكن بالطبع أنا أريد لعب هذه البطولة وأتوقع إذا اتخذ أي قرار فإن مارك سيتفهمه أيضا وعلاقتنا رائعة ومهما حدث سنحترم القرار".

وواصل "لعبت بعض المباريات الكبيرة في دوري أبطال أوروبا من قبل لكن هذه اللحظة كبيرة بالنسبة لي ونريد استخدام الخبرة للتعامل مع ضغط المباراة، يظن الجميع على الورق أنها انتهت لكنها ليست كذلك".

وأكمل "سنلعب ضد فريق جيد جدا وفي ملعب صعب وإذا سمحنا لهم بالعودة إلى المبراة سيستغلون الفرصة ولذلك يجب أن نحافظ على تركيزنا ونتأكد من أننا جئنا إلى هنا من أجل الفوز".

وتابع "عندما تكبر في السن يكون لديك طافة مختلفة حتى أكثر من اللاعبين الشباب، لأننا نكون أكثر هدوء وتحاول أن تمثل قدوة وتعطي الهدوء والخبرة للاعبين الصغار، لغتي الإسبانية ليست جيدة كفاية لأقود الفريق بالحديث أو لمساعدة الذين لا يتحدثون الإنجليزية كما أرغب".

وعن إمكانية تجديد عقده مع برشلونة قال: "هذا ليس شيئا أركز عليه حاليا وأعتقد أننا لدينا مباريات كبيرة حتى نهاية الموسم وأريد أن أركز على لعب كرة القدم ولا أريد أن أهدر طاقتي على التفاوض أو التفكير في مستقبلي وأريد الفوز بكل لقب أمامنا وأترك العقود للوكلاء والنادي ولك أنا لا أريد السماع حول الأمر".

وشدد "كنت على الشاطئ قبل بضعة أشهر ولكن أكن أريد لعب كرة القدم ولكن الآن أنا ألعب مع الفريق الذي أؤمن أنه الأفضل في أوروبا، والسعادة والاستمتاع بالفوز في غرفة خلع الملابس والتدريبات عو شعور جميع كنت افتقده لذلك أكثر ما أستمتع به هو الفوز".

وكشف "عندما أصيب تير شتيجن اتصل بي ديكو وأنا ألعب الجولف وكان الأمر غريبا لأنك عادة لا تتلقى عروضا من أندية مثل برشلونة وأنت تلعب الجولف ولأكون منصفا كنت أشبه بلاعب جولف أكثر من كوني لاعب كرة قدم في ذلك الموقف".

وأضاف "أريد الفوز بالألقاب الكبرى وهذا العام خاصة أصبح حلمي بالتتويج بذلك اللقب أقرب من أي وقت مضى".

وأتم "لا أعتقد أنني الحارس الأكثر خبرة في برشلونة لأن تير شتيجن لعب لفترة طويلة في مستويات أعلى وفاز بدوري الأبطال من قبل وهو ما لم أفعله أنا والمقارنة بيننا لا معنى لها لأنني حاليا جاهز بدنيا تماما ومارك بدأ للتو العودة إلى التدريبات بعد إصابة طويلة".

وكان برشلونة قد فاز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب مونتجويك.