مؤتمر كوفاتش: هدفنا الفوز على برشلونة الذي لم يخسر أبدا

أوضح نيكو كوفاتش المدير الفني لـ بوروسيا دورتموند أن هدف فريقه هو الفوز على برشلونة رغم أنه لم يخسر مطلقا خلال العام الجاري.

ويستعد بوروسيا دورتموند لمواجهة منافسه برشلونة في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الكرواتي خلال المؤتمر الصحفي: "ندرك وضعنا الحالي وأننا لم نلعب جيدا في مباراة الذهاب، نريد أن نظهر بمظهر مختلف تماما ونفوز بالمباراة".

وأضاف "نعلم أيضا أن برشلونة لم يخسر أبدا خلال العام الجاري وهذا لا يسهل الأمور".

وتابع "إيمري تشان لم يتدرب لأنه يعاني من إصابة عضلية منذ أسابيع، لكن يصر على التواجد، علينا التأكد أولا من حالته".

وأتم "نريد أن نكون حاضرين منذ الدقيقة الأولى لأننا نواجه برشلونة، ونرى أننا نستطيع المنافسة، وأعتقد أن الفريق يمر بفترة جيدة في الدوري الألماني، لذا الآن نريد الفوز على برشلونة، هذا هو هدفنا".

وفاز برشلونة على بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف دون رد في لقاء الذهاب.