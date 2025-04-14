مؤتمر إيمري: نريد أن نكتب التاريخ لـ أستون فيلا أمام باريس سان جيرمان

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 19:18

كتب : FilGoal

أوناي إيمري - أستون فيلا

يرغب أوناي إيمري المدير الفني لـ أستون فيلا في كتابة التاريخ مع فريقه وتخطي عقبة باريس سان جيرمان.

ويستعد أستون فيلا لمواجهة منافسه باريس سان جيرمان في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "وضعت خطة عامة لكيفية لعبنا، لكن لم أقرر بعد التشكيل الأساسي، الفريق عليه أن يكون مستعدا بدنيا ونفسيا للقاء".

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وأضاف "الخطوة التالية لي أن أشرك أولي واتكينز وماركوس راشفورد معا في الهجوم، هذه الخطوة تحتاج إلى التدرب أكثر والاختبار".

وأكمل "واتكينز كان رائعا بدخوله كبديل في مباراة ساوثامبتون وتسجيله هدفا، جميع اللاعبين يريدون تقديم جودتهم لأجل الفريق، بغض النظر عن مدة عدد دقائق لعبهم".

وتابع "هدفنا اللعب بشكل قوي ضد باريس سان جيرمان، إذا لعبنا وقت إضافي فهذا جيد، وإذا وصلنا لركلات الترجيح فهذا رائع أيضا".

وأنهى حديثه قائلا: "فرصة العودة ضد سان جيرمان؟ مررت بتجارب في مباريات العودة إيجابية وسلبية، لكن الآن الأمر مختلف، نريد أن نكتب التاريخ لأستون فيلا".

وفاز باريس سان جيرمان على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب.

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