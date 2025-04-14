مؤتمر بيسيرو: سنحارب للتمسك بأمل التأهل.. وقد أستعين ببعض الأساسيين أمام سموحة

دافع جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، عن حظوظ فريقه في اقتناص المركز الثاني في مجموعته ببطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

ويحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد نقطتين، ويسبقه مودرن سبورت والجونة ولكل منهما 4 نقاط، فيما يتذيل سموحة المجموعة بدون رصيد وفقد كل آماله في التأهل.

وضمن بتروجت التأهل عن المجموعة الأولى بعد فوزه في المباريات الأربع التي خاضها بيحتل صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.

وأوضح بيسيرو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سموحة: "سنقاتل على أي نسبة موجودة لحسم المركز الثاني في مجموعته بكأس عاصمة مصر للتأهل لدور الثمانية للبطولة."

وأضاف بيسيرو في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين قبل لقاء سموحة "علينا أن نحارب للفوز والتمسك بفرصة التأهل، وأتمنى أن تخرج مباراة مودرن سبورت والجونة بالتعادل، وأن يحقق الزمالك الفوز في لقاء سموحة".

وأكمل "سنحارب حتى أخر لحظة في ظل وجود أمل للفريق حتى إذا كان الأمل 1% فقط".

وواصل:" هناك احتمالية للاستعانة بعدد من الأساسيين خلال اللقاء المقبل وليس جميعهم، خاصة وأن الفريق خاض مباراة حرس الحدود، وسيتم تقييم حالة اللاعبين في المران لتحديد من يستطيع خوض مباراة سموحة، وسنختار أفضل تشكيل لتحقيق الفوز".

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وأضاف بيسيرو :" أثق في المجموعة المتواجدة بالفريق وليس من السهل أن تدفع بمجموعة كبيرة من اللاعبين معاً بسبب عامل الانسجام، وسأختار أنسب 11 لاعباً للمباراة المقبلة وهناك بعض الأمور أريد تقييمها من خلال مران اليوم، وسيكون من الصعب أن أبدأ بنفس تشكيل مباراة حرس الحدود بسبب عدم جاهزية اللاعبين بنسبة 100% للقاء سموحة".

وحقق الزمالك الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري، سجلهما عبد الله السعيد وناصر منسي.

وواصل المدير الفني:" قمنا بتغيير تفاصيل في طريقة اللعب أمام حرس الحدود بسبب النقص العددي في مركز الجناح الأيمن، ونحتاج لاختيار طريقة مناسبة وفقاً للاعبين المتاحين، ومن الوارد أن نلعب بثنائي هجومي مثل لقاء الحرس، ومن المهم ألا نستقبل أهداف في لقاء سموحة".

وعلق بيسيرو على ضيق الوقت بين المباراتين قائلاً:" علينا التمسك بالأمل، وأثق في جميع اللاعبين، كما أن أي لاعب يرتدي قميص الزمالك عليه أن يقاتل لتحقيق الفوز".

وفيما يخص رحيل أحمد سامي مدرب سموحة قبل لقاء الأربعاء رد "عندما يتم تغيير المدربين، فالمدرب الجديد يسعى لخلق دوافع لدى اللاعبين ويحدث في كل فرق العالم، وأحيانا تكون الدوافع إيجابية وأحياناً تكون سلبية، والأهم بالنسبة لي أن نرى ما نحتاج لتنفيذه في الملعب".

وفيما يخص فترة التوقف عقب لقاء سموحة حتى الأول من مايو قال بيسيرو "أدرس الأمر مع الجهاز المعاون وسيكون هناك راحة للاعبين لعدة أيام ولكن نحتاج وقتاً للعمل ولم أتوقع عندما توليت المسؤولية أن نخوض مباراة كل 4 أيام، وأحتاج وقتاً لتطوير طريقة اللعب".

وأضاف "لم نصل لإتقان طرق اللعب بنسبة 60%، وتطوير الجانب الدفاعي يكون أسهل ونحتاج لفترة أطول لتطوير الشق الهجومي لأنه يحتاج لتدريبات أكثر وضغط المباريات لا يمنحنا فرصة لوضع حمل تدريبي أكبر، وعلى الأقل لابد من خوض 10 حصص تدريبية كي يتقن اللاعبون طريقة اللعب".

ويسافر الزمالك إلى الإسكندرية يوم الثلاثاء، للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.