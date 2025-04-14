مؤتمر فليك: ريمونتادا من دورتموند؟ أثق بشكل كامل في فريقي

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 18:57

كتب : FilGoal

هانزي فليك - برشلونة × موناكو

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على ثقفته الكبيرة بفريقه وإمكانية تفاديه لريمونتادا ضد بوروسيا دورتموند.

ويستعد برشلونة لمواجهة دورتموند غدا الثلاثاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك بإياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مشاركة تشيزني في كل المباريات؟ في كرة القدم يمكن لأي شيء أن يحدث لذلك لا يمكنني ان أؤكد ذلك بنسبة 100%".

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وواصل "نريد تقديم أفضل أداء ممكن وأعد أننا سنظهر أفضل مستوياتنا، عامل الأرض مهم جدا لذلك علينا أن نكون في كامل تركيزنا وأن نلعب بطريقتنا المعتادة".

وأكمل "النتيجة التي حققناها في برشلونة كانت رائعة لذا نريد الحفاظ عليها".

وتابع "لا يمكن لإنييجو مارتينيز تلقي بطاقة صفراء ضد دورتموند لأنه سيغيب عن المباراة المقبلة، هو لاعب مهم جدا بالنسبة لنا لكن هذه أمور يجب تقبلها وهذه ضريبة أن تلعب في ذلك المركز".

وشدد "ظهور روبرت ليفاندوفسكي في مستواه أمر مهم للفريق، هو لاعب محترف ويتمتع بخبرة كبيرة ونعتمد عليه كثيرا ويظهر يوما بعد يوم من هو، وهو يملك كل الصفات التي تجعله لاعبا رائعا ومثال يحتذي به الآخرين".

وأضاف "لدينا أفضلية ضد دورتموند لأن مباراة الغد ستكون صعبة وأريد من فريقي أن يستمتع باللعب أمام أحد أهم الفرق في أوروبا ونرغب في تقديم مباراة جيدة والحفاظ على المستوى الذي أظهرناه في مباراة الذهاب".

واستمر "سنرى إن كان بإمكان داني أولمو اللعب غدا وإن كان سيستطيع التعافي قبل نهاية الأسبوع، هو يملك جودة كبيرة لكن من الصحيح أننا لم نتمكن دائما من الاعتماد عليه بسبب الإصابات ومع ذلك تحت سعداء جدا بعودته".

وعن إمكانية تحقيق دورتموند لريمونتادا قال: "لدي ثقة مطلقة في فريقي".

وأتم "تحقيق السداسية؟ لا أعيش في الماضي ولا فيما حققته مع بايرن وأنا أعيش الحاضر فقط، كل ما يأتي سيكون موضع ترحيب لكنه لا يزال في المستقبل وعلينا الآن فقط التركيز على مواجهة دورتموند".

وكانت مباراة الذهاب على ملعب مونتجويك قد انتهت بفوز برشلونة بأربعة أهداف دون رد.

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