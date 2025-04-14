خبر في الجول - ناصر ماهر يعتذر لإدارة الزمالك عما بدر منه

قدم ناصر ماهر لاعب الزمالك اعتذاره لمجلس إدارة ناديه عما بدر منه.

ناصر ماهر النادي : الزمالك الزمالك

وكان الزمالك أعلن الأحد الماضي إيقاف ناصر ماهر وإحالته للتحقيق لما بدر منه قبل مباراة حرس الحدود.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ناصر ماهر قدم اعتذراه لإدارة الزمالك خلال جلسة جمعته بـ حسين لبيب رئيس النادي وفي حضور وكيله.

وتفاهما الطرفان على أهمية التركيز في تلك الفترة لجمع أكبر عدد من النقاط بالدوري.

وسيتدرب ناصر ماهر منفردا على أن يعود للفريق عقب لقاء سموحة بكأس عاصمة مصر.

يذكر أن عبد الواحد السيد مدير الكرة في الزمالك قد أوصى بخصم 25% من مستحقات لاعب الوسط لرفضه الجلوس بديلا ضد حرس الحدود واعتراضه على عدم المشاركة أساسيا.

وحقق الزمالك انتصارا هاما على منافسه حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

واستغل الزمالك تعثر بيراميدز والأهلي في المباراة التي جمعتهما في الجولة ذاتها وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 38 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويبتعد الزمالك بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف و6 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 16 مباراة رفقة الزمالك في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

وسجل ناصر ماهر هدفين وصنع مثلهما خلال 934 دقيقة.