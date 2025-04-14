مصدر من الأهلي لـ في الجول: سنسافر إلى جنوب إفريقيا الثلاثاء.. وهذا موقف مواجهة فاركو

كشف مصدر من النادي الأهلي عن الموعد النهائي لسفر الفريق إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة ماميلودي صنداونز.

ويستعد الأهلي لمواجهة ماميلودي صنداونز يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تم الاستقرار على سفر الفريق إلى جنوب إفريقيا غدا الثلاثاء بدلا من الأربعاء عقب حوض المران اليومي للاعتياد على الأجواء وخوض تدريبات أكثر في جنوب إفريقيا".

وتابع "سنخوض مباراة فاركو في كأس الرابطة بفريق مواليد 2005 ولذلك فإن السفر لن يعيق استعدادات الفريق للمباراة".

ويلتقي الأهلي مع فاركو يوم الخميس في ختام دور مجموعات كأس عاصمة مصر.

وكان الأهلي قد خاض المباراة الماضية بكأس العاصمة ضد طلائع الجيش بفريق مواليد 2005 وانتهت بفوز الأخير.

وودع الأهلي بشكل رسميا منافسات كأس عاصمة مصر ما يعني أن مواجهة فاركو ستكون بمثابة تحصيل حاصل.