مصدر من الأهلي لـ في الجول: سنسافر إلى جنوب إفريقيا الثلاثاء.. وهذا موقف مواجهة فاركو

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 18:02

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز ضد الأهلي

كشف مصدر من النادي الأهلي عن الموعد النهائي لسفر الفريق إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة ماميلودي صنداونز.

ويستعد الأهلي لمواجهة ماميلودي صنداونز يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تم الاستقرار على سفر الفريق إلى جنوب إفريقيا غدا الثلاثاء بدلا من الأربعاء عقب حوض المران اليومي للاعتياد على الأجواء وخوض تدريبات أكثر في جنوب إفريقيا".

أخبار متعلقة:
أبطال إفريقيا - حكام مواجهتي الأهلي ضد صنداونز.. صومالي للذهاب وبيدة للإياب سلة - مصيلحي لـ في الجول: أغلقنا صفحة الدوري الإفريقي ونستعد للأهلي.. ومفاجأة للاعبين بيسيرو: سنحارب على الدوري.. والحكام يخطئون مثل عدم احتساب ركلة جزاء لنا ضد الأهلي الدماطي رئيس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا

وتابع "سنخوض مباراة فاركو في كأس الرابطة بفريق مواليد 2005 ولذلك فإن السفر لن يعيق استعدادات الفريق للمباراة".

ويلتقي الأهلي مع فاركو يوم الخميس في ختام دور مجموعات كأس عاصمة مصر.

وكان الأهلي قد خاض المباراة الماضية بكأس العاصمة ضد طلائع الجيش بفريق مواليد 2005 وانتهت بفوز الأخير.

وودع الأهلي بشكل رسميا منافسات كأس عاصمة مصر ما يعني أن مواجهة فاركو ستكون بمثابة تحصيل حاصل.

الأهلي ماميلودي صنداونز
نرشح لكم
فرص صعبة.. حالات تأهل الزمالك والإسماعيلي والمصري في كأس العاصمة مؤتمر بيسيرو: سنحارب للتمسك بأمل التأهل.. وقد أستعين ببعض الأساسيين أمام سموحة مران الزمالك - مشاركة أحمد حمدي.. وتدريبات منفردة لـ الجفالي استعدادا لسموحة خبر في الجول - ناصر ماهر يعتذر لإدارة الزمالك عما بدر منه خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق لضم محمد شريف فيفا يختار محمود عاشور ضمن حكام كأس العالم للأندية هاني سعيد: الأقرب خوض كأس عاصمة مصر بالشباب.. والرابطة غير حريصة على نجاح البطولة أبطال إفريقيا - حكم بوروندي لمواجهة الذهاب بين بيراميدز وأورلاندو
أخر الأخبار
سبورت: فاتي قررة مغادرة برشلونة 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
لوكا مودريتش ينضم لملاك سوانزي سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
فرص صعبة.. حالات تأهل الزمالك والإسماعيلي والمصري في كأس العاصمة ساعة | الكرة المصرية
تشيزني: كنت ألعب الجولف عندما اتصل بي برشلونة.. وأحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كوفاتش: هدفنا الفوز على برشلونة الذي لم يخسر أبدا ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر إيمري: نريد أن نكتب التاريخ لـ أستون فيلا أمام باريس سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر بيسيرو: سنحارب للتمسك بأمل التأهل.. وقد أستعين ببعض الأساسيين أمام سموحة 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فليك: ريمونتادا من دورتموند؟ أثق بشكل كامل في فريقي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي