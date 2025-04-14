التشيرينجيتو: شجار بين بيلينجهام وروديجر في تدريب ريال مدريد

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 17:55

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد ضد أوساسونا

نشب شجار بين جود بيلينجهام وأنطونيو روديجر خلال تدريبات ريال مدريد.

برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني كشفت عن نقاش حاد بين بيلينجهام وروديجر خلال التدريب.

الصحيفة الإسبانية أوضحت أن الشجار نشب الأسبوع الماضي قبل مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

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وحقق ريال مدريد الفوز على ألافيس بهدف نظيف سجله إدواردو كامافينجا في المباراة التي شهدت مشاركة روديجر أساسيا، ومشاركة بيلينجهام كبديل في منتصف الشوط الثاني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية تفاصيل الواقعة بعد تدخل قوي من روديجر تجاه بيلينجهام خلال مباراة تجريبية في المران، لتنتهي المباراة مبكرًا لتفريق اللاعبين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، متخلفا عن برشلونة المتصدر بفارق 4 نقاط قبل 7 جولات من النهاية.

ودافع بيلينجهام عن حظوظ ريال مدريد في الاستمرار بدوري الأبطال: "أي شيء وارد في برنابيو، مازال لدينا 90 دقيقة".

وخسر ريال مدريد أمام أرسنال ذهابا على ملعب الإمارات بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري الأبطال.

ويلتقي الفائز من مواجهة ريال مدريد وأرسنال أمام الفائز من باريس سان جيرمان أمام أستون فيلا في نصف النهائي بدوري الأبطال.

وكان باريس سان جيرمان حقق الفوز ذهابا على ملعبه بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ريال مدريد بيلينجهام روديجر دوري أبطال أوروبا
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