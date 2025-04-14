خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق لضم محمد شريف

توصل نادي الزمالك لاتفاق للتعاقد مع محمد شريف لاعب الخليج في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد لاعب الأهلي السابق في نهاية الموسم الجاري ويحق له الآن الاتفاق مع أي فريق آخر على أن ينضم له عقب الموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك توصل لاتفاق نهائي مع شريف على كافة تفاصيل انتقاله بداية من الموسم المقبل ويتبقى التوقيع الرسمي على العقود.

وكان حسن الدبيس المشرف على الكرة بالخليج قد كشف في وقت سابق عن موقف ناديه من استمرار شريف الموسم المقبل.

وقال الدبيس لـ FilGoal.com: "بالنسبة لنا محمد شريف مستمر معنا حتى نهاية الموسم ولا يوجد أي حديث حول مستقبله وأمر تجديد العقد سيكون حسب تقرير المدرب في نهاية الموسم الجاري".

صاحب الـ 29 عاما انضم للخليج قادما من الأهلي في 2023.

ومنذ الانضمام للفريق لعب شريف 53 مباراة وخلالها سجل 9 أهداف وصنع هدفين.

وخلال الموسم الحالي سجل محمد شريف 3 أهداف في 17 مباراة شارك بها.

وتعاقد الأهلي مع شريف في شتاء 2018 قادما من وادي دجلة وخرج معارا إلى إنبي في صيف 2019.

وعاد شريف إلى الأهلي واستمر حتى 2023 قبل رحيله إلى الخليج.