النصر يدرس تصعيد قضية حارس العروبة لمركز التحكيم الرياضي السعودي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي النصر ينتظر تسلّم المسببات القانونية لقرار لجنة الاستئناف الرافض لاحتجاجها حول أهلية مشاركة رافع الرويلي، حارس مرمى فريق العروبة خلال اللقاء الذي جمع الفريقين.

والتقى الفريقان يوم 28 فبراير الماضي ضمن الجولة الـ23 من الدوري السعودي، وشكك النصر في قانونية مشاركة الرويلي.

وأوضح التقرير أن النصر ينتظر المسببات القانونية تمهيدًا لتصعيد القضية إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وكانت لجنة الاستئناف أيدت في 29 مارس الماضي قرار لجنة الانضباط والأخلاق برفض احتجاج النصر من الناحية الموضوعية، مع قبوله شكليًا، ما دفعه إلى طلب المسببات الرسمية فور صدوره، تمهيدًا لعرضها على اللجنة القانونية بالنادي.

وتقدم النصر باحتجاجه عقب خسارته أمام العروبة 1ـ2، مستندًا إلى أن الرويلي كان يشغل وظيفة أخرى، ما يجعله مخالفا للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

غير أن لجنة الانضباط رفضت الاحتجاج في 10 مارس الماضي، وأكدت صحة مشاركة الحارس ونظامية تسجيله لاعبًا محترفًا.

وبعد تسلّم مسببات قرار الانضباط في 18 مارس، تقدمت إدارة النصر باستئناف رسمي رُفِض أيضًا من قبل لجنة الاستئناف.

وكشفت الجريدة السعودية مجموعة من الوثائق تكشف أن الرويلي بدأ عقده الاحترافي مع العروبة 1 أغسطس 2024، ويمتدُّ إلى 1 يونيو 2025، وتلقَّى النادي الشمالي موافقة لجنة الاحتراف عليه، أغسطس الماضي.

كما ذكرت عبر مطلع مارس الماضي أن اللاعب تخلَّى عن وظيفته في أحد القطاعات العسكرية بعد صعود الفريق إلى الدوري السعودي الممتاز، واختار الاحتراف مع النادي.

وخلال الموسم الجاري خاض الرويلي مباراتين مع العروبة في الدوري أمام النصر وضمك، واستقبل خلالهما هدفًا في كل مواجهة