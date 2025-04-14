فيفا يختار محمود عاشور ضمن حكام كأس العالم للأندية
الإثنين، 14 أبريل 2025 - 17:05
كتب : FilGoal
اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، الحكم الدولى محمود عاشور ممثلا عن التحكيم المصرى في بطولة كأس العالم للأندية.
وجاء اختيار عاشور قائمة قائمة حكام تقنية الفيديو في البطولة.
وتقام بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبلين، في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشارك 32 ناديًا في النسخة الافتتاحية من البطولة بنظامها الجديد.
ولم تشمل قائمة الحكام المشاركين في كأس العالم للأندية أي حكم مصري آخر.
ويشارك في البطولة النادي الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.
وحمل الحكم محمود عاشور الشارة الدولية عام 2011.
وشارك عاشور في أولمبياد باريس التي أقيمت في صيف 2024.
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