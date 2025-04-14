ريليفو: ميسي سيجدد تعاقده مع إنتر ميامي من أجل كأس العالم.. والعودة لـ برشلونة

استقر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين على تجديد تعاقده مع إنتر ميامي.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وكشفت منصة ريليفو الإسبانية عن توصل إنتر ميامي لاتفاق مع ليونيل ميسي على تمديد التعاقد.

وأشار التقرير إلى تمديد تعاقده مع إنتر ميامي حتى ديسمبر 2026 وذلك من أجل الحفاظ على مستواه قبل كأس العالم بأمريكا 2026 للمنتخبات.

وأوضح التقرير أن هناك اتفاق على تقاضي ميسي 50 - 60 مليون دولار بجانب الحفاظ على حصوله على نسبة مئوية من عائدات بيع قمصانه ومنتجاته الرياضية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى نسبة من اشتراكات البطولة عبر Apple TV.

ويسعى إنتر ميامي للحفاظ ليونيل ميسي حتى افتتاح الملعب الجديد في 2026.

كما كشف التقرير عن استقرار ميسي على العودة إلى برشلونة بعد نهاية تعاقده لكن دون علم إذا كان سيستمر كلاعب أم بعد إعلان اعتزاله.

وانضم ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي في صيف 2023 بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وخاض ميسي هذا الموسم 10 مباريات في مختلف المسابقات وساهم في 11 هدفا.

إذ سجل ميسي 8 أهداف وصنع 3 آخرين.