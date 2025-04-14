الهلال يستعيد كانسيلو وسالم الدوسري قبل مواجهة الخليج
الإثنين، 14 أبريل 2025 - 14:19
كتب : FilGoal
استعاد الهلال مدافعه الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو بعد غياب تجاوز الشهر ونصف الشهر بسبب إصابته التي تعرض لها في العضلة الخلفية.
وأصيب كانسيلو في فخذه خلال مباراة الهلال ضد أهلي جدة أواخر فبراير الماضي.
وذكرت جريدة الجزيرة السعودية أن كانسيلو شارك في مران الأحد بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي.
كما شارك في المران قائد الفريق سالم الدوسري بعد أن غاب عن تدريبات الأربعاء والخميس الماضيين وعن مباراة فريقه أمام الاتفاق بسبب نزلة برد.
وفي الوقت ذاته لم يشارك عبد الله الحمدان في المران لتعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.
ويستعد الهلال لملاقاة ضيفه الخليج الخميس المقبل لحساب الجولة 28 من الدوري السعودي.
ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول الدوري السعودي بفارق 7 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.
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