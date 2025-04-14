هل يستمر بالملاعب؟.. رومانو: لوكا مودريتش يقترب من شراء أسهم في سوانزي سيتي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات عن خطو جديدة لـ لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني في الاستثمار الرياضي.

وأوضح رومانو عبر حسابه علل إكس: "لوكا مودريتش يقترب من شراء أسهم في نادي سوانزي سيتي الإنجليزي ليصبح أحد ملاكه".

وأضاف: "مودريتش سيصبح مالكا لأسهم الأقلية في نادي سوانزي، وذلك بعد الاتفاق على تفاصيل الصفقة".

وحول مستقبل مودريتش في الملاعب ومسيرته الاحترافية، أشار رومانو إلى أن النجم الكرواتي يريد الاستمرار في الملاعب ومواصلة اللعب مع ريال مدريد كما ذكر في الشهر الماضي.

وذكر رومانو في شهر فبراير الماضي أن ريال مدريد يرى أنه من الممكن تجديد عقد مودريتش لموسم آخر على الأقل.

وأكمل: "النادي الملكي يؤمن أن رؤية الشباب لما يفعله مودريتش في سن الـ39 يمثل القدوة الأفضل لهم."

ولعب مودريتش هذا الموسم 48 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 7، بواقع 29 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل هدفين وصنع 4، و13 مباراة في دوري أبطال أوروبا صنع خلالهم 3 أهداف.

كما لعب مودريتش مباراة السوبر الأوروبي و4 مباريات في الكأس سجل خلالهم هدفين، ومباراة في السوبر الإسباني.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد في صيف 2012، ليستمر في ريال مدريد 13 عاما.

ولعب مودريتش في مسيرته لأندية دينامو زغرب الكرواتي، وتوتنام هوتسبير الإنجليزي لمدة 4 سنوات قبل الانضمام إلى النادي الملكي