في يوم واحد.. كاف يعلن مواعيد ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقام نصف النهائي بين ممثلي مصر وممثلي جنوب إفريقيا.

إذ يواجه الأهلي فريق صنداونز، بينما يلعب بيراميدز أمام أورلاندو.

وكشف الاتحاد الإفريقي عن إقامة الذهاب يوم السبت 19 أبريل الجاري بينما الإياب يوم الجمعة 25 أبريل الجاري.

وجاء موعد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال كالآتي:

الذهاب - السبت 19 أبريل

صنداونز × الأهلي (3 عصرا)

أورلاندو × بيراميدز (6 مساء)

الإياب - الجمعة 25 أبريل

الأهلي × صنداونز (7 مساء)

بيراميدز × أورلاندو (9 مساء)

وتقام منافسات الإياب يوم الجمعة 25 أبريل الجاري والذي يعتبر أول أيام العمل بالتوقيت الصيفي أي سيتم تقديم الساعة.

ويلعب فريقا الأهلي وبيراميدز الذهاب في جنوب إفريقيا بينما مباراة الإياب ستكون في مصر.