في يوم واحد.. كاف يعلن مواعيد ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 14:06

كتب : FilGoal

لقب دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقام نصف النهائي بين ممثلي مصر وممثلي جنوب إفريقيا.

إذ يواجه الأهلي فريق صنداونز، بينما يلعب بيراميدز أمام أورلاندو.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - عقب تتويج الزمالك باللقب.. سيطرة بيضاء على جوائز بطولة إفريقيا للسيدات الدماطي رئيس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا كرة طائرة - اللقب في ميت عقبة.. الزمالك بطل إفريقيا سيدات للمرة الثالثة بالفوز على الأهلي الكشف عن مواعيد مباريات مصر في أمم إفريقيا للشباب

وكشف الاتحاد الإفريقي عن إقامة الذهاب يوم السبت 19 أبريل الجاري بينما الإياب يوم الجمعة 25 أبريل الجاري.

وجاء موعد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال كالآتي:

الذهاب - السبت 19 أبريل

صنداونز × الأهلي (3 عصرا)

أورلاندو × بيراميدز (6 مساء)

الإياب - الجمعة 25 أبريل

الأهلي × صنداونز (7 مساء)

بيراميدز × أورلاندو (9 مساء)

وتقام منافسات الإياب يوم الجمعة 25 أبريل الجاري والذي يعتبر أول أيام العمل بالتوقيت الصيفي أي سيتم تقديم الساعة.

ويلعب فريقا الأهلي وبيراميدز الذهاب في جنوب إفريقيا بينما مباراة الإياب ستكون في مصر.

الأهلي بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
قندوسي يتحدث بعد إجراء جراحة ناجحة.. ورسالة خاصة لـ الملاح الزمالك: نطالب بسرعة البت في أزمة القمة.. وتفاصيل عقوبة ناصر ماهر لدى عبد الواحد السيد وزارة الرياضة توجه الشكر للجنة الأولمبية الدولية بشأن تعديلات القانون المقترحة أحمد سامي: غياب التوفيق سبب رحيلي من سموحة خبر في الجول - هيثم شعبان يتفوق على الرمادي لخلافة سامي في سموحة إيقاف ناصر ماهر وإحالته للتحقيق لما بدر منه قبل مواجهة حرس الحدود محمد يوسف: أشكر لاعبي فريقي على المباراة التي قدموها.. ومن الوارد أن يخطئ الحكم بيسيرو: سنحارب على الدوري.. والحكام يخطئون مثل عدم احتساب ركلة جزاء لنا ضد الأهلي
أخر الأخبار
أبطال إفريقيا - حكم بوروندي لمواجهة الذهاب بين بيراميدز وأورلاندو 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
سكاي: أرسنال يستهدف ضم جناح بايرن 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
أبطال إفريقيا - حكام مواجهتي الأهلي ضد صنداونز.. صومالي للذهاب وبيدة للإياب 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
سكاي: مهاجم إبسويتش على رادار بايرن ساعة | الدوري الإنجليزي
فان دايك: إدارة ليفربول تخطط لصيف مميز.. وهناك تقدم في المفاوضات ساعة | الدوري الإنجليزي
الهلال يستعيد كانسيلو وسالم الدوسري قبل مواجهة الخليج ساعة | سعودي في الجول
هل يستمر بالملاعب؟.. رومانو: لوكا مودريتش يقترب من شراء أسهم في سوانزي سيتي ساعة | الدوري الإسباني
في يوم واحد.. كاف يعلن مواعيد ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي