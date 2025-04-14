صحيفة الرياضية: ديانج يتعافى من الإصابة ويشارك في تدريبات الخلود

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 13:38

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الخلود

تعافى أليو ديانج لاعب الأهلي المعار إلى الخلود السعودي من الإصابة التي لحقت به.

وكشفت صحيفة الرياضية عن خوض ديانج تدريبات الخلود الجماعية أمس الأحد استعدادا لمواجهة ضمك في الدوري السعودي.

وكان ديانج قد تعرض لإصابة في عضلة الساق حرمته من اللعب أمام كل من التعاون والشباب في الجولتين الماضيتين.

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ويحتل الخلود المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة.

ويستضيف الخلود فريق ضمك الذي يضم بين صفوفه طارق حامد ضمن منافسات الجولة 28.

وخاض ديانج هذا الموسم 25 مباراة مع الخلود هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ونجح ديانج في تسجيل هدفين مع فريقه.

ويعود ديانج إلى صفوف الأهلي بنهاية الموسم الجاري وقبل منافسات كأس العالم للأندية.

أليو ديانج الخلود ضمك الدوري السعودي
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