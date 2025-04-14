بنزيمة يغيب عن تدريبات اتحاد جدة قبل مواجهة الفتح

غاب الفرنسي كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة عن تدريبات فريقه الجماعية التي استأنفت الأحد، بعد يومين من الراحة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن بنزيمة خضع إلى جلسة علاجية في عيادة النادي.

قبل أن يؤدي تمارينه في صالة الجيمانزيوم ضمن برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

وتعرض مهاجم ريال مدريد للإصابة خلال مواجهة العروبة الخميس الماضي، ضمن الجولة الـ27 من الدوري السعودي.

ويستعد الفريق للقاء مضيفه الفتح الخميس المقبل لحساب الجولة الـ28 من الدوري.

ويتصدر النمور الترتيب العام للدوري برصيد 65 نقطة.

بينما يحتل الفتح المركز الـ14 بـ26 نقطة.