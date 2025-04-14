سكاي: المفاوضات لم تصل لمرحلة متقدمة.. إنتر ميامي يسعى لضم دي بروين

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 13:06

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - هدف دي بروين

رغم أن المفاوضات لم تصل لمرحلة متقدمة حتى الآن، إلا أن إنتر ميامي متهم بشدة لضم كيفن دي بروين.

وأعلن دي بروين نجم مانشستر سيتي رحيله عن الفريق رسميا مع نهاية الموسم بعد 10 سنوات قضاها مع الفريق.

وكشفت شبكة سكاي سبورت أن إنتر ميامي مهتم جدا بضم كيفن دي بروين في صفقة انتقال حر عقب نهاية الموسم الجاري.

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وأشار التقرير إلى أن المفاوضات لم تصل لمرحلة متقدمة حتى الآن رغم اهتمام النادي الأمريكي.

وأوضح التقرير أن عدد من أندية الدوري السعودي أيضا يحلمون بضم دي بروين.

وانضم كيفن إلى مانشستر سيتي قادما من فولفسبورج الألماني في صيف 2015.

ولعب دي بروين خلال مسيرته مع أندية جينك البلجيكي وتشيلسي الإنجليزي، وفيردر بريمن وفولفسبورج الألمانيين، قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي.

وتوج البلجيكي مع مانشستر سيتي بـ 6 بطولات للدوري الإنجليزي، وبطولتين بكأس إنجلترا, و5 بطولات لكأس الرابطة، و3 ألقاب للدرع الخبرية.

كما قاد مانشستر سيتي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ويشارك إنتر ميامي في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في أمريكا منتصف يونيو.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

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