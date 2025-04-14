أدار نهائي يورو 2024.. الكشف عن حكم مواجهة ريال مدريد ضد أرسنال في دوري الأبطال

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 12:35

كتب : FilGoal

الفرنسي فرانسوا ليتيكسيه

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طاقم تحكيم مباريات الأربعاء من إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد فريق أرسنال على ملعب سنتياجو برنابيو في تمام التاسعة من مساء الأربعاء.

ويدير طاقم تحكيم فرنسي بقيادة فرانسوا ليتيكسيه مواجهة ريال مدريد أمام أرسنال.

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وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت لصالح أرسنال بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسبق وأن أدار ليتيكسيه نهائي يورو 2024 بين إسبانيا وإنجلترا والذي انتهى بفوز الماتادورز الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعتبر تلك هي المواجهة السابعة للحكم الفرنسي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكانت آخر مباراة أدارها في الدور ثمن النهائي بين برشلونة وبنفيكا وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

كما سبق وأن أدار مواجهة ليفربول أمام ريال مدريد في مرحلة المجموعات وانتهت بفوز الريدز بهدفين دون مقابل.

وبشكل عام أدار ليتيكسيه 4 مباريات لريال مدريد من قبل وفاز الملكي في مباراتين منهم مقابل تعادل وهزيمة.

بينما لم يسبق له إدارة أي مباراة لفريق أرسنال.

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد أرسنال
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