سلة - مصيلحي لـ في الجول: أغلقنا صفحة الدوري الإفريقي ونستعد للأهلي.. ومفاجأة للاعبين

أشاد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بأداء فريق رجال السلة في منافسات الدوري الإفريقي والتأهل لنهائيات البطولة.

وتأهل الاتحاد السكندري لنهائيات البطولة كمتصدر للمجموعة.

وقال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "أغلقنا صفحة الدوري الإفريقي واحتفالاتها ونستعد لمواجهة الأهلي في دوري السوبر".

وتابع "قدّم الفريق أداء استثنائي بالتصفيات وحصلنا على العلامة الكاملة بالفوز بجميع المباريات بقيادة أحمد عمر المدير الفني".

واختتم مصيلحي تصريحاته "ننتظر المزيد من اللاعبين في النهائيات بعد أن كانوا عند حسن الظن في التصفيات، وتم تعديل اللائحة وحال تتويجنا بالبطولة ستكون هناك مفاجأة للاعبين".

وتأهل أول وثاني ترتيب كل مجموعة بشكل مباشرة للنهائيات بالإضافة لـ أفضل فريقين احتلا المركز الثالث في ترتيب الـ 3 مجموعات.

وتقام نهائيات البطولة بداية من 14 يونيو المقبل في جنوب إفريقيا.