سكاي: بايرن يفقد نوير أمام إنتر.. وهذا موعد عودته المتوقع

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 11:38

كتب : FilGoal

مانويل نوير

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بايرن ميونيخ سيفقد خدمات حارسه مانويل نوير أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ضيفا على إنتر في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعدما خسر منه 1-2 في ألمانيا الأسبوع الماضي.

وأكد التقرير أن نوير سيغيب عن اللقاء المرتقب بسبب عدم تعافيه من الإصابة في عضلة السمانة.

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كما سيغيب نوير أمام هايدنهايم في الدوري الأسبوع المقبل، على أن يعود أمام ماينز يوم 26 أبريل، حسب التقرير.

بعد فترة التوقف الدولي غاب نوير عن مباراتي سانت باولي وأوجسبورج وبوروسيا دورتموند في الدوري وذهاب ريع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر.

وتعرض نوير للإصابة في مواجهة الفريق البافاري أمام ليفركوزن في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

في غياب نوير حرس الشاب يوناس أوربيج عرين الفريق البافاري.

قبل أسابيع، ذكرت جريدة بيلد أن مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ سيغيب لفترة أكبر من المتوقع بسبب الإصابة.

مانويل نوير بايرن ميونيخ إنتر
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