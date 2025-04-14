اسكواش - دون مفاجآت.. تأهل خماسي مصري لربع نهائي بطولة الجونة

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 11:09

كتب : FilGoal

نوران جوهر - اسكواش

أسفر اليوم الأول من الدور الثاني ببطولة الجونة الدولية لرجال وسيدات الاسكواش عن تأهل خماسي مصري.

وتقام منافسات بطولة الجونة حتى 18 أبريل الجاري بإجمالي جوائز 380 ألف دولار.

وحسم علي فرج ويوسف سليمان ونوران جوهر وهانيا الحمامي وسلمى هاني تأهلهم إلى ربع النهائي.

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وتستأنف مباريات ثمن النهائي اليوم الإثنين على أن تختتم مساء اليوم.

وتعتبر بطولة الجونة إحدى البطولات الكبرى خلال موسم رجال وسيدات الاسكواش.

وتختتم منافسات ثمن النهائي اليوم الإثنين، بينما ربع النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء.

أما نصف النهائي فيوم الخميس وتختتم المباريات بإقامة النهائي مساء الجمعة.

ويدافع الثنائي علي فرج لاعب وادي دجلة ونوران جوهر لاعبة بالم هيلز عن اللقب بعد التتويج بآخر نسختين.

وحقق علي فرج اللقب 3 مرات من قبل ليعادل رقم رامي عاشور بطل مصر السابق.

بينما نوران جوهر حقق اللقب مرتين بالتساوي مع رنيم الوليلي بطلة مصر السابقة.

اسكواش نوران جوهر علي فرج
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