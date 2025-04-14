قائمة برشلونة - عودة أولمو قبل مواجهة دورتموند

أعلن نادي برشلونة قائمة الفريق المغادرة إلى ألمانيا لمواجهة دورتموند في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

داني أولمو النادي : برشلونة برشلونة

ونجح برشلونة في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة الذهاب.

ويحل برشلونة ضيفا على دورتموند في تمام التاسعة من مساء غدا الثلاثاء.

ووضع الفريق الكتالوني قدما في نصف النهائي إذ يحتاج دورتموند لتسجيل 4 أهداف لمعادلة النتيجة أو تسجيل 5 أهداف لتخطي برشلونة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: إنياكي بينيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوتشين.

الدفاع: باو كوبارسي - رونالد أراوخو - إينييجو مارتينيز - أندرياس كريستنسن - جول كوندي - إريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتن.

الوسط: جافي - بيدري - بابلو توري - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - باو فيكتور.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - رافينيا - لامين يامال - داني أولمو.

وحال تأهل برشلونة للمربع الذهبي يواجه المتأهل من مواجهة بايرن ميونيخ ضد إنتر.

وكان إنتر قد حسم مباراة الذهاب بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد.