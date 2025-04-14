قائمة برشلونة - عودة أولمو قبل مواجهة دورتموند

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 10:44

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد إسبانيول

أعلن نادي برشلونة قائمة الفريق المغادرة إلى ألمانيا لمواجهة دورتموند في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

داني أولمو

النادي : برشلونة

برشلونة

ونجح برشلونة في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة الذهاب.

ويحل برشلونة ضيفا على دورتموند في تمام التاسعة من مساء غدا الثلاثاء.

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ووضع الفريق الكتالوني قدما في نصف النهائي إذ يحتاج دورتموند لتسجيل 4 أهداف لمعادلة النتيجة أو تسجيل 5 أهداف لتخطي برشلونة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: إنياكي بينيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوتشين.

الدفاع: باو كوبارسي - رونالد أراوخو - إينييجو مارتينيز - أندرياس كريستنسن - جول كوندي - إريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتن.

الوسط: جافي - بيدري - بابلو توري - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - باو فيكتور.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - رافينيا - لامين يامال - داني أولمو.

وحال تأهل برشلونة للمربع الذهبي يواجه المتأهل من مواجهة بايرن ميونيخ ضد إنتر.

وكان إنتر قد حسم مباراة الذهاب بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

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