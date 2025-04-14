نيمار يعود من الإصابة ويشارك كبديل في خسارة قاتلة أمام فلومينينسي بالدوري البرازيلي

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 10:22

كتب : FilGoal

نيمار - سانتوس

عاد نيمار من الإصابة التي لحقت به ليشارك في المباريات مع فريقه سانتوس.

نيمار

النادي : سانتوس

سانتوس

وشارك نيمار كبديل في خسارة سانتوس أمام فلومينينسي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري البرازيلي.

وفاز فلومينينسي بهدف دون مقابل سجله صامويل تشافيير في الدقيقة 97 من عمر المباراة.

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ولعب نيمار الشوط الثاني بالكامل وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 61.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية مما تسبب في غيابه عن قائمة منتخب البرازيل في معسكر مارس الماضي.

ويحتل سانتوس المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة عقب مرور 3 جولات، بينما رفع فلومينينسي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس وبفارق نقطة واحدة عن الصدارة.

وعاد نيمار إلى نادي طفولته سانتوس بعد إنهاء عقده مع الهلال السعودي حيث كان يبلغ عقده 130 مليون جنيه أسترليني.

نيمار الهدافي التاريخي للبرازيل ظهر لأول مرة مع سانتوس عام 2009 ونجح في الفوز بكأس ليبرتادوريس عام 2011 ونجح في التسجيل في المباراة النهائية.

وخلال السنوات الأربع التي قضاها مع سانتوس شارك في 225 مباراة في جميع المسابقات وسجل 136 هدفا، و64 تمريرة حاسمة.

ولعب نيمار في صفوف برشلونة قبل الانتقال الكبير إلى باريس سان جيرمان عام 2017.

سانتوس نيمار الدوري البرازيلي
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