قندوسي يتحدث بعد إجراء جراحة ناجحة.. ورسالة خاصة لـ الملاح

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 10:10

كتب : FilGoal

قندوسي - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

تحدث أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا لأول مرة بعد تعرضه لإصابة مروعة خلال مواجهة فريقه أمام فاركو.

أحمد قندوسي

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وتعرض قندوسي لكسر في الساق بعد تدخل قوي من ياسين الملاح، قبل أن يخضع الجزائري لعملية جراجية ناجحة أمس الأحد.

وكتب قندوسي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "الحمد لله دائما وأبدا، الدنيا فيها الفرق وفيها الحزن، بصح في لحظات الحزن، يجب أن يكون الشخص راضي ومآمن بهذا الابتلاء من عند الله وامتحان سيمر إن شاء الله".

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وتابع "أحب أن اطمئن جميع الناس الذي يحبونني وسألوا عني، أنا بخير وبفضل دعواتكم ودعمكم كل شيء يهون ومحبتكم سند كبير لي".

ووجه قندوسي رسالة "أريد أن أوجه كلمة لأخي الصغير ياسين الملاح، أعلم أنك لست متعمدا والله شاهد أنه لا يوجد في قلبي سوى الخير لك، هذه كرة قدم وأوقات تكون قاسية علينا جميعا".

وشدد "ما حدث معي ليس النهاية، هذه بداية جديدة لتحدي جديد، وأثق أنني سأكون أقوى وأفضل بإذن الله".

وتابع "شكر خاص لسفير الجزائر في القاهرة محمد سفيان براح على دعمه ووقفته الطيبة، وكامل الشكر كذلك للنائب المصري محمد أبو العينين على اهتمامه ودعمه، ولا أنسى شكر الطاقم الطبي الذي رافقني منذ أول لحظة، على احترافيتهم واهتمامهم الكبير، شكرا من قلبي لكل من دعا لي أو زارني أو أرسل لي كلمة طيبة، محبتكم غاليا جدا".

واختتم قندوسي تصريحاته "حتى أعود وأراكم قريبا، لا تنسوني من الدعوات".

وتدخل ياسين الملاح على قندوسي في الدقيقة 87 بشكل قوي مما تعرض لكسر مضاعف في الساق.

وحصل الملاح على بطاقة حمراء بشكل مباشر.

وتوقفت المباراة بسبب علاج قندوسي وسط حزن لاعبي الفريقين وبكائهم.

وتم نقل اللاعب الجزائري إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وسجل محمد رضا الهدف الثاني لسيراميكا عقب إصابة قندوسي وبكى بسبب إصابة زميله في الفريق.

وانتصر سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد عن طريق أحمد رمضان ومحمد رضا.

وبهذا الفوز وصل سيراميكا كليوباترا للنقطة 27 في المركز السادس في جدول الترتيب.

بينما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 26 في المركز السابع.

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