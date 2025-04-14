بحضور جماهيري قياسي.. إنتر ميامي يتعادل سلبيا لأول مرة منذ 332 يوما بمشاركة ميسي

فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة إنتر ميامي ضد شيكاغو فاير في الدوري الأمريكي.

المباراة التي أقيمت على ملعب سولدير فيلد معقل شيكاغو فاير شهدت حضورا قياسيا في المدرجات بتاريخ النادي بوجود 62,358 ألف مشجع.

ولأول مرة يتعادل إنتر ميامي سلبيا في الدوري الأمريكي منذ مايو 2024، حينها تعادل بدون أهداف مع أورلاندو سيتي في غياب ميسي.

ويعد ذلك ثاني تعادل سلبي لإنتر ميامي في مباراة يشارك خلالها ميسي في الدوري الأمريكي منذ التعادل مع ناشفيل في أغسطس 2023.

62,358 at Soldier Field 👏 Highest attendance in @ChicagoFire history. pic.twitter.com/ttuCnOuWMN — Major League Soccer (@MLS) April 13, 2025

التعادل أبقى إنتر ميامي ثالثا في القسم الشرقي برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن شارلوت وسينسيناتي متصدرا الترتيب.

فيما ظل شيكاغو فاير في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

ميسي بدأ اللقاء أساسيا رفقة لويس سواريز وسيرخيو بوسكيتس، وخاضوا المباراة كاملة.

وتألق كريس برادي مبكرا أمام ميسي بالتصدي لتصويبة صاروخية من الأرجنتيني في الدقيقة 4.

Chris Brady denies Messi a golazo from deep 🧤 Watch on #MLSSeasonPass and Apple TV+ https://t.co/tMJ0JfNNom pic.twitter.com/ix8NFYezYX — Major League Soccer (@MLS) April 13, 2025

وكاد ميسي أن يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة إلا أن الحارس والعارضة منعا الفرصة في الدقيقة 64.

Messi was this close to a free kick banger. 👀 pic.twitter.com/fAe4b4ZZ0J — Major League Soccer (@MLS) April 13, 2025

وتألق الحارس الأرجنتيني المخضرم أوسكار أوستاري في التصدي لانفراد تام في الثانية الأخيرة كاد أن يكلف فريقه أول خسارة هذا الموسم.

Clutch save from Oscar Ustari at the end to keep Chicago off the board. 🧤 pic.twitter.com/ZcYmSid1Mn — Major League Soccer (@MLS) April 13, 2025

وسيلتقي إنتر ميامي في الجولة المقبلة مع كولمبوس كرو في الدوري الأمريكي.

ثم سيواجه فانكوفر وايتكابس الأمريكي في ذهاب نصف نهائي كأس أبطال كونكاكاف.

يذكر أن إنتر ميامي سيواجه الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 يوم 14 يونيو المقبل.