بحضور جماهيري قياسي.. إنتر ميامي يتعادل سلبيا لأول مرة منذ 332 يوما بمشاركة ميسي

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 01:06

كتب : إسلام أحمد

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة إنتر ميامي ضد شيكاغو فاير في الدوري الأمريكي.

المباراة التي أقيمت على ملعب سولدير فيلد معقل شيكاغو فاير شهدت حضورا قياسيا في المدرجات بتاريخ النادي بوجود 62,358 ألف مشجع.

ولأول مرة يتعادل إنتر ميامي سلبيا في الدوري الأمريكي منذ مايو 2024، حينها تعادل بدون أهداف مع أورلاندو سيتي في غياب ميسي.

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ويعد ذلك ثاني تعادل سلبي لإنتر ميامي في مباراة يشارك خلالها ميسي في الدوري الأمريكي منذ التعادل مع ناشفيل في أغسطس 2023.

التعادل أبقى إنتر ميامي ثالثا في القسم الشرقي برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن شارلوت وسينسيناتي متصدرا الترتيب.

فيما ظل شيكاغو فاير في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

ميسي بدأ اللقاء أساسيا رفقة لويس سواريز وسيرخيو بوسكيتس، وخاضوا المباراة كاملة.

وتألق كريس برادي مبكرا أمام ميسي بالتصدي لتصويبة صاروخية من الأرجنتيني في الدقيقة 4.

وكاد ميسي أن يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة إلا أن الحارس والعارضة منعا الفرصة في الدقيقة 64.

وتألق الحارس الأرجنتيني المخضرم أوسكار أوستاري في التصدي لانفراد تام في الثانية الأخيرة كاد أن يكلف فريقه أول خسارة هذا الموسم.

وسيلتقي إنتر ميامي في الجولة المقبلة مع كولمبوس كرو في الدوري الأمريكي.

ثم سيواجه فانكوفر وايتكابس الأمريكي في ذهاب نصف نهائي كأس أبطال كونكاكاف.

يذكر أن إنتر ميامي سيواجه الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 يوم 14 يونيو المقبل.

ليونيل ميسي إنتر ميامي الدوري الأمريكي
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