مانشستر سيتي يفعّل بند تمديد عقد جوندوجان

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 00:19

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تفعيل بند تمديد عقد إلكاي جوندوجان لاعب الفريق.

إلكاي جوندوجان

النادي : مانشستر سيتي

وكان من المفترض أن ينتهي عقد اللاعب الألماني بنهاية الموسم الجاري، لكن كان لديه بند تمديده بشكل تلقائي، وهو ما فعله النادي.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين: "جوندوجان لديه عام إضافي في عقده بالتأكيد، لا أعرف ما الذي سيحدث في الصيف، لكن عقده ممتد معنا".

أخبار متعلقة:
دي بروين: أريد مساعدة مانشستر سيتي قبل رحيلي حفلة أهداف.. مرموش يقود مانشستر سيتي لمعاقبة كريستال بالاس بخماسية المساهمة السابعة.. إيدرسون يصنع هدف مانشستر سيتي الرابع في كريستال بالاس 6×10.. مرموش يسجل سادس أهدافه مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وشارك اللاعب البالغ من العمر 34 عاما مع مانشستر سيتي في 43 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.

وانضم جوندوجان إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية دون مقابل قادما من برشلونة.

وقضى جوندوجان 7 أعوام رفقة سيتي قبل أن ينتقل إلى برشلونة في صيف 2023 ويستمر لمدة موسم واحد فقط ثم عاد إلى مانشستر سيتي.

وإجمالا، لعب جوندوجان 347 مباراة رفقة مانشستر سيتي وتمكن من تسجيل 62 هدفا وصناعة 41 آخرين.

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر سيتي منافسه إيفرتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة.

ويبتعد سيتي عن نيوكاسل صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفارق نقطة واحدة، لكن نيوكاسل لعب مباراة أقل.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا إلكاي جوندوجان الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
صاروخية سولي تنقذ روما من خسارة الدربي وتفرض التعادل مع لاتسيو أموريم: لدينا فرصة للفوز ببطاقة التأهل لـ دوري أبطال أوروبا عاد بعبع ميلانو من جديد.. ساسولو يصعد للدوري الإيطالي لم يحدث منذ 95 عاما.. نيوكاسل يكرر تفوقه على مانشستر يونايتد ويفوز برباعية ريال مدريد يستعيد توازنه بالفوز على ألافيس في مباراة مثيرة صلاح: الأهم في هذه المرحلة هو الفوز.. وأود رؤية فان دايك معنا الموسم المقبل موندو ديبورتيفو: أولمو يعود لتدريبات برشلونة.. وموقفه من مواجهة دورتموند رقم مميز لـ أيت نوري في فوز ولفرهامبتون على توتنام.. وتشيلسي يتعادل مع إبسويتش
أخر الأخبار
بحضور جماهيري قياسي.. إنتر ميامي يتعادل سلبيا لأول مرة منذ 332 يوما بمشاركة ميسي 46 دقيقة | أمريكا
مانشستر سيتي يفعّل بند تمديد عقد جوندوجان ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - عبد المطلب لـ في الجول: الاتحاد مرشح قوي لحصد BAL.. وجنى الألفي موهبة استثنائية ساعة | كرة سلة
الزمالك: نطالب بسرعة البت في أزمة القمة.. وتفاصيل عقوبة ناصر ماهر لدى عبد الواحد السيد ساعة | الكرة المصرية
صاروخية سولي تنقذ روما من خسارة الدربي وتفرض التعادل مع لاتسيو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
وزارة الرياضة توجه الشكر للجنة الأولمبية الدولية بشأن تعديلات القانون المقترحة 2 ساعة | الدوري المصري
الكشف عن الموعد النهائي لكلاسيكو الدور الثاني بين برشلونة وريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
أحمد سامي: غياب التوفيق سبب رحيلي من سموحة 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي (22) 1-3 (25) الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك