مانشستر سيتي يفعّل بند تمديد عقد جوندوجان

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تفعيل بند تمديد عقد إلكاي جوندوجان لاعب الفريق.

إلكاي جوندوجان النادي : مانشستر سيتي

وكان من المفترض أن ينتهي عقد اللاعب الألماني بنهاية الموسم الجاري، لكن كان لديه بند تمديده بشكل تلقائي، وهو ما فعله النادي.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين: "جوندوجان لديه عام إضافي في عقده بالتأكيد، لا أعرف ما الذي سيحدث في الصيف، لكن عقده ممتد معنا".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 34 عاما مع مانشستر سيتي في 43 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.

وانضم جوندوجان إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية دون مقابل قادما من برشلونة.

وقضى جوندوجان 7 أعوام رفقة سيتي قبل أن ينتقل إلى برشلونة في صيف 2023 ويستمر لمدة موسم واحد فقط ثم عاد إلى مانشستر سيتي.

وإجمالا، لعب جوندوجان 347 مباراة رفقة مانشستر سيتي وتمكن من تسجيل 62 هدفا وصناعة 41 آخرين.

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر سيتي منافسه إيفرتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة.

ويبتعد سيتي عن نيوكاسل صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفارق نقطة واحدة، لكن نيوكاسل لعب مباراة أقل.