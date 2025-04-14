كرة سلة - عبد المطلب لـ في الجول: الاتحاد مرشح قوي لحصد BAL.. وجنى الألفي موهبة استثنائية

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 00:09

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد عبد المطلب

أشاد محمد عبد المطلب رئيس مكتب NBA في مصر ونائب رئيس مكتب NBA في إفريقيا بما قدمه الاتحاد السكندري في مرحلة التصفيات من بطولة الدوري الإفريقي BAL، وكذلك تحدث عن كيفية اكتشاف المواهب المصرية.

وأنهى الاتحاد مرحلة التصفيات في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 6 مباريات متأهلا للنهائيات للمنافسة على اللقب.

وقال رئيس مكتب NBA في مصر لـ FilGoal.com: "مستوى بطولة الدوري الإفريقي BAL يتطور سنة تلو الأخرى، لدينا 3 فرق عربية حصدت لقب أول 3 نسخ والمستوى يرتفع".

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وأضاف "الاتحاد السكندري قدم مستوى مميز جدا والكل يراه منافسا على اللقب، لكن علينا انتظار النهائيات التي ستقام في السنغال أو رواندا، حتى الآن وبما قدمه الاتحاد فالكل يتوقع منافسته على اللقب، ونتنمى له التوفيق".

وأردف "سعداء بالمستوى والحضور الجماهيري، والمغرب ساعدتنا في نجاح البطولة في نسختها الأولى بالبلاد".

وأقيمت مرحلة المجموعات في المغرب بمدينة الرباط بدءا من 4 وحتى 13 أبريل الجاري.

وعن منح الفرص للاعبين الشباب في مصر أجاب: "نعمل على إقامة برامج لزيادة مستوى مشاركات الناشئين وإتاحة الفرص للشباب والشابات للحصول على فرصة اللعب، وفي الموسم الماضي انضم 86 لاعبا ولاعبة للأندية من خلال برامجنا".

وتابع "في مصر، نظام دوري المرتبط يساعد في اكتشاف مواهب أكثر وتحقيق نتائج إيجابية للمنتخبات للمشاركة القارية والعالمية، هناك من يراقب هؤلاء اللاعبين ومن خلالها يمكنهم الحصول على منح للعب في أمريكا".

وأشاد بتألق جنى الألفي قائلا: "جنى الألفي موهبة استثنائية، وسيكون طريقها مختلفا، تأهلت لكأس العالم مرتين، وفازت بلقب الهداف وهو أمر صعب للمنتخبات الإفريقية".

وواصل "حظها كان سيئا للغاية بعد تعرضها للإصابة قبل خوض تجربة الاحتراف، وعادت بشكل جيد ولديها الكثير لتقدمه ونتوقع لها أن تكون أول لاعبة مصرية تلعب في WNBA، وستفتح الباب للشباب والشابات للحلم بقدراتهم على الوصول لأماكن بعيدة".

وأصبحت جنى أولى مصرية وعربية تتويج بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة جامعات سيدات.

وفازت الألفي باللقب بقميص فريق يوكن هاسكيس بالفوز على ساوث كارولينا حامل لقب آخر موسمين في النهائي بنتيجة 82-59.

وردا على متى نرى لاعبا مصريا في الدوري الأمريكي NBA أجاب قائلا: "كان لدينا عبد الرحمن نادر وعلاء عبد النبي كلاهما هاجر لأمريكا بسن صغير وشاركوا في NBA ولدينا الآن باتريك جاردنر وعبد الله بيبو وكلاهما يشارك في مسابقات الشباب لـ NBA".

وأتم "نصمم على اكتشاف المواهب في سن مبكر ولدينا العديد من اللاعبين المميزين ونتمنى أن نرى منهم من ينضم لدرافت الدوري الأمريكي مثلما فعل عبد الرحمن نادر من قبل".

محمد عبد المطلب كرة سلة BAL
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