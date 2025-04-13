صاروخية سولي تنقذ روما من خسارة الدربي وتفرض التعادل مع لاتسيو

تعادل روما مع لاتسيو بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب أولمبيكو بالجولة 32 من الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد روما للنقطة 54 في المركز السابع بفارق نقطتين عن لاتسيو صاحب المركز السادس والذي ارتفع للنقطة 56.

شوط دربي روما الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف ولم يشهد العديد من الفرص الخطيرة على مرمى الفريقين.

video:1

وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين تقدم لاتسيو عن طريق أليسيو رومانيولي برأسية مستغلا عرضية من لوكا بيليجريني.

وتعادل روما عن طريق ماتياس سولي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 69.

وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف الفوز في الدقائق المتبقية من المباراة ولكن التعادل كان الغالب بالنهاية.\

وسيلعب روما مباراته المقبلة بالدوري الإيطالي ضد هيلاس فيرونا يوم السبت 19 أبريل، بينما يلتقي لاتسيو مع جنوى يوم الإثنين 21 أبريل.