صاروخية سولي تنقذ روما من خسارة الدربي وتفرض التعادل مع لاتسيو

الأحد، 13 أبريل 2025 - 23:14

كتب : FilGoal

إلدور شوموردوف - روما ضد لاتسيو

تعادل روما مع لاتسيو بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب أولمبيكو بالجولة 32 من الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد روما للنقطة 54 في المركز السابع بفارق نقطتين عن لاتسيو صاحب المركز السادس والذي ارتفع للنقطة 56.

شوط دربي روما الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف ولم يشهد العديد من الفرص الخطيرة على مرمى الفريقين.

أخبار متعلقة:
دي مارزيو: روما يرغب في التعاقد مع بيولي الفوز السابع تواليا.. روما يواصل صحوته بانتصار على ليتشي الدوري الأوروبي - مقصلة الطليان مستمرة.. بلباو يعود أمام روما ولاتسيو آخر الناجين بسبب أحداث في مباراة روما.. يويفا يفتح تحقيقا ضد جماهير أتليتك بلباو

وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين تقدم لاتسيو عن طريق أليسيو رومانيولي برأسية مستغلا عرضية من لوكا بيليجريني.

وتعادل روما عن طريق ماتياس سولي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 69.

وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف الفوز في الدقائق المتبقية من المباراة ولكن التعادل كان الغالب بالنهاية.\

وسيلعب روما مباراته المقبلة بالدوري الإيطالي ضد هيلاس فيرونا يوم السبت 19 أبريل، بينما يلتقي لاتسيو مع جنوى يوم الإثنين 21 أبريل.

الدوري الإيطالي لاتسيو روما
نرشح لكم
مانشستر سيتي يفعّل بند تمديد عقد جوندوجان أموريم: لدينا فرصة للفوز ببطاقة التأهل لـ دوري أبطال أوروبا عاد بعبع ميلانو من جديد.. ساسولو يصعد للدوري الإيطالي لم يحدث منذ 95 عاما.. نيوكاسل يكرر تفوقه على مانشستر يونايتد ويفوز برباعية ريال مدريد يستعيد توازنه بالفوز على ألافيس في مباراة مثيرة صلاح: الأهم في هذه المرحلة هو الفوز.. وأود رؤية فان دايك معنا الموسم المقبل موندو ديبورتيفو: أولمو يعود لتدريبات برشلونة.. وموقفه من مواجهة دورتموند رقم مميز لـ أيت نوري في فوز ولفرهامبتون على توتنام.. وتشيلسي يتعادل مع إبسويتش
أخر الأخبار
بحضور جماهيري قياسي.. إنتر ميامي يتعادل سلبيا لأول مرة منذ 332 يوما بمشاركة ميسي 3 ساعة | أمريكا
مانشستر سيتي يفعّل بند تمديد عقد جوندوجان 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - عبد المطلب لـ في الجول: الاتحاد مرشح قوي لحصد BAL.. وجنى الألفي موهبة استثنائية 4 ساعة | كرة سلة
الزمالك: نطالب بسرعة البت في أزمة القمة.. وتفاصيل عقوبة ناصر ماهر لدى عبد الواحد السيد 4 ساعة | الكرة المصرية
صاروخية سولي تنقذ روما من خسارة الدربي وتفرض التعادل مع لاتسيو 5 ساعة | الكرة الأوروبية
وزارة الرياضة توجه الشكر للجنة الأولمبية الدولية بشأن تعديلات القانون المقترحة 5 ساعة | الدوري المصري
الكشف عن الموعد النهائي لكلاسيكو الدور الثاني بين برشلونة وريال مدريد 5 ساعة | الدوري الإسباني
أحمد سامي: غياب التوفيق سبب رحيلي من سموحة 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي (22) 1-3 (25) الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك