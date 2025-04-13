الكشف عن الموعد النهائي لكلاسيكو الدور الثاني بين برشلونة وريال مدريد
الأحد، 13 أبريل 2025 - 22:55
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الدوري الإسباني الموعد النهائي لكلاسيكو الدور الثاني بالدوري الإسباني.
ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة على ملعب مونتجويك بالجولة 34 من الدوري الإسباني.
وحددت الرابطة يوم 11 مايو المقبل لخوض المباراة.
وستنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 مساء بتوقيت القاهرة بعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي والمقرر له نهاية الشهر الجاري.
وكانت مباراة الدور الأول على ملعب سانتياجو برنابيو قد انتهت بفوز برشلونة بأربعة أهداف دون مقابل.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقين يوم السبت 26 أبريل الجاري في نهائي كأس ملك إسبانيا.
ويحتل برشلونة حاليا المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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