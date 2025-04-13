أحمد سامي: غياب التوفيق سبب رحيلي من سموحة

أوضح أحمد سامي المدير الفني السابق لـ سموحة أن سبب رحيله من تدريب الفريق هو غياب التوفيق.

وأعلن نادي سموحة رحيل أحمد سامي المدير الفني عن قيادة الفريق.

وقال سامي عبر إم بي سي مصر 2: "توليت تدريب سموحة لعدة سنوات وعلاقتي بإدارته جيدة".

وأضاف "أنا الوحيد الذي تولى تدريب فريق لمدة 5 أعوام في الدوري المصري".

وتابع "رحلت بسبب عدم وجود توفيق وذلك في نتائج الفريق".

وأتم "أرغب في الحصول على فترة راحة، لذلك من الصعب تولي تدريب فريق آخر، سأرى ما سيحدث في بداية الموسم المقبل والعروض التي سأتلقاها وسأقرر على أساسها".

ووجه سموحة الشكر لنادي سموحة على الفترة التي قضاها وتمنى له التوفيق فيما هو قادم.

وكان FilGoal.com قد كشف عن استقرار سموحة على رحيل أحمد سامي.

ويأتي ذلك على خلفية تذبذب نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويقود الجهاز المعاون لأحمد سامي فريق سموحة مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني.

ومن المقرر أن يقود الجهاز المؤقت مواجهة الزمالك ضمن منافسات كأس عاصمة مصر يوم الأربعاء.

وتم تصعيد حسين عامر رئيس قطاع الناشئين للجهاز الفني على أن يتم التعاقد مع محمد نور لاعب الاتحاد السكندري السابق ليتولى رئاسة قطاع الناشئين بسموحة.

ويحتل سموحة المركز الخامس من مجموعة المنافسة على الهبوط بمسابقة الدوري برصيد 20 نقطة.

وتعرض سموحة للخسارة في آخر مباراتين بالدوري آخرهم ضد غزل المحلة بهدف دون مقابل.

ويبتعد سموحة عن الهبوط بـ 5 نقاط فقط.

ويتولى أحمد سامي قيادة سموحة منذ يناير 2023.

وقاد سامي سموحة هذا الموسم في 21 مباراة بمختلف المسابقات وحقق الفوز في 7 فقط منهم مع 12 خسارة وتعادلين.

وعلم FilGoal.com أن إدارة سموحة حددت مليون جنيه شهريا قيمة راتب المدير الفني.

وتراجعت فرص الرمادي المدير الفني لسيراميكا وأسوان السابق في تولي تدريب سموحة في ظل مطالبه المالية المرتفعة بتقاضي 1.5 مليون جنيه.

في المقابل من المنتظر وصول هيثم شعبان المدير الفني السابق لسيراميكا والكرخ العراقي من الإمارات غدا الإثنين لعقد جلسة مع مسؤولي النادي تمهيدا لتولي المهمة حال الوصول لاتفاق نهائي.