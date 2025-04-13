عاد بعبع ميلانو من جديد.. ساسولو يصعد للدوري الإيطالي

عاد ساسولو إلى الدوري الإيطالي من جديد بعد الفوز على منافسه مودينا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وسجل دومينيكو بيراردي وأرماند لوريونت ولوكا مورو، بينما أحرز سيموني سانتورو هدف مودينا الوحيد.

ويقود فابيو جروسو تدريب ساسولو.

وللمرة الثانية خلال مسيرته التدريبية، يتمكن جروسو من صعود فريق إلى الدوري الإيطالي، بعدما نجح رفقة فروزينوني في 2023.

وعاد بعبع ميلانو إلى الدوري الإيطالي قبل 5 أسابيع على نهاية دوري الدرجة الثانية وعقب هبوطه بموسم واحد فقط.

ويعتبر ساوسولو خصما صعبا دائما أمام إنتر وميلان طوال تاريخه في الدوري الإيطالي.

ويعتبر ساسولو الفريق الوحيد بجانب يوفنتوس في إيطاليا الذي لم يحقق إنتر انتصارات أمامه أكثر في المواجهات المباشرة.

وواجه إنتر منافسه ساسولو 22 مرة وفاز في 10 مباريات وخسر مثلهم وتعادل مرتين.

ويعتبر دومينيكو بيراردي لاعب ساسولو هو هداف مباريات فريقه ضد الزمالك بـ8 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، كانت مباريات ساسولو ضد ميلان أيضا صعبة على الروسونيري رغم فوز ميلان على ساسولو أكثر في المواجهات المباشرة.

وانتصر ساسولو على ميلان 7 مرات، بينما خسر 13 مباراة، وسيطر التعادل 4 مرات.

ويعد بيراردي أيضا هو هداف المواجهات المباشرة برصيد 11 هدفا.

وما زال الجناح الإيطالي يلعب رفقة ساسولو حتى الآن.

ولم يتحدد بعد صاحب البطاقتين الآخرتين للتأهل إلى الدوري الإيطالي الموسم القادم.