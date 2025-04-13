عاد بعبع ميلانو من جديد.. ساسولو يصعد للدوري الإيطالي

الأحد، 13 أبريل 2025 - 22:38

كتب : محمد رؤوف

ساسولو

عاد ساسولو إلى الدوري الإيطالي من جديد بعد الفوز على منافسه مودينا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وسجل دومينيكو بيراردي وأرماند لوريونت ولوكا مورو، بينما أحرز سيموني سانتورو هدف مودينا الوحيد.

ويقود فابيو جروسو تدريب ساسولو.

أخبار متعلقة:
إنتر يتجنب سيناريو بارما ويفوز على كالياري بثلاثية في ليلة تألق لياو.. ميلان يكتسح أودينيزي برباعية كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس يحدد 8 أسماء لتعويض فلاهوفيتش وميليك كورييري ديلو سبورت: إبراهيموفيتش يختار المدير الرياضي الجديد لـ ميلان

وللمرة الثانية خلال مسيرته التدريبية، يتمكن جروسو من صعود فريق إلى الدوري الإيطالي، بعدما نجح رفقة فروزينوني في 2023.

وعاد بعبع ميلانو إلى الدوري الإيطالي قبل 5 أسابيع على نهاية دوري الدرجة الثانية وعقب هبوطه بموسم واحد فقط.

ويعتبر ساوسولو خصما صعبا دائما أمام إنتر وميلان طوال تاريخه في الدوري الإيطالي.

ويعتبر ساسولو الفريق الوحيد بجانب يوفنتوس في إيطاليا الذي لم يحقق إنتر انتصارات أمامه أكثر في المواجهات المباشرة.

وواجه إنتر منافسه ساسولو 22 مرة وفاز في 10 مباريات وخسر مثلهم وتعادل مرتين.

ويعتبر دومينيكو بيراردي لاعب ساسولو هو هداف مباريات فريقه ضد الزمالك بـ8 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، كانت مباريات ساسولو ضد ميلان أيضا صعبة على الروسونيري رغم فوز ميلان على ساسولو أكثر في المواجهات المباشرة.

وانتصر ساسولو على ميلان 7 مرات، بينما خسر 13 مباراة، وسيطر التعادل 4 مرات.

ويعد بيراردي أيضا هو هداف المواجهات المباشرة برصيد 11 هدفا.

وما زال الجناح الإيطالي يلعب رفقة ساسولو حتى الآن.

ولم يتحدد بعد صاحب البطاقتين الآخرتين للتأهل إلى الدوري الإيطالي الموسم القادم.

ساسولو الدوري الإيطالي مودينا إنتر ميلان
نرشح لكم
مانشستر سيتي يفعّل بند تمديد عقد جوندوجان صاروخية سولي تنقذ روما من خسارة الدربي وتفرض التعادل مع لاتسيو أموريم: لدينا فرصة للفوز ببطاقة التأهل لـ دوري أبطال أوروبا لم يحدث منذ 95 عاما.. نيوكاسل يكرر تفوقه على مانشستر يونايتد ويفوز برباعية ريال مدريد يستعيد توازنه بالفوز على ألافيس في مباراة مثيرة صلاح: الأهم في هذه المرحلة هو الفوز.. وأود رؤية فان دايك معنا الموسم المقبل موندو ديبورتيفو: أولمو يعود لتدريبات برشلونة.. وموقفه من مواجهة دورتموند رقم مميز لـ أيت نوري في فوز ولفرهامبتون على توتنام.. وتشيلسي يتعادل مع إبسويتش
أخر الأخبار
بحضور جماهيري قياسي.. إنتر ميامي يتعادل سلبيا لأول مرة منذ 332 يوما بمشاركة ميسي 3 ساعة | أمريكا
مانشستر سيتي يفعّل بند تمديد عقد جوندوجان 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - عبد المطلب لـ في الجول: الاتحاد مرشح قوي لحصد BAL.. وجنى الألفي موهبة استثنائية 4 ساعة | كرة سلة
الزمالك: نطالب بسرعة البت في أزمة القمة.. وتفاصيل عقوبة ناصر ماهر لدى عبد الواحد السيد 4 ساعة | الكرة المصرية
صاروخية سولي تنقذ روما من خسارة الدربي وتفرض التعادل مع لاتسيو 5 ساعة | الكرة الأوروبية
وزارة الرياضة توجه الشكر للجنة الأولمبية الدولية بشأن تعديلات القانون المقترحة 5 ساعة | الدوري المصري
الكشف عن الموعد النهائي لكلاسيكو الدور الثاني بين برشلونة وريال مدريد 5 ساعة | الدوري الإسباني
أحمد سامي: غياب التوفيق سبب رحيلي من سموحة 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي (22) 1-3 (25) الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك