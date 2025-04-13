كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. الاتحاد السكندري ينهي تصفيات Bal بالفوز على الفتح الرباطي
الأحد، 13 أبريل 2025 - 22:34
كتب : عمرو عبد المنعم
حقق الاتحاد السكندري الفوز على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 98-74 في ختام تصفيات بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL.
وتأهل الاتحاد السكندري لنهائيات البطولة كمتصر للمجموعة.
ويتأهل أول وثاني ترتيب كل مجموعة بشكل مباشرة للنهائيات بالإضافة لـ أفضل فريقين احتلا المركز الثالث في ترتيب الـ 3 مجموعات.
وانتهى الربع الأول بتقدم الفريق المغربي بنتيجة 19-17.
ونجح الاتحاد السكندري في فرض سيطرته على المباراة بداية من الربع الثاني وحتى نهايتها لينهي المباراة لصالحه.
وتقام نهائيات البطولة بداية من 14 يونيو المقبل في جنوب إفريقيا.
نرشح لكم
كرة سلة - عبد المطلب لـ في الجول: الاتحاد مرشح قوي لحصد BAL.. وجنى الألفي موهبة استثنائية كرة سلة – اجتماع لاكتشاف أبرز نقاط قوة بطولة الدوري الإفريقي BAL كرة سلة - الاتحاد يحقق فوزا كاسحا على هوبرز ويحجز بطاقة التأهل لنهائيات BAL انتهت سلة BAL - الاتحاد (94)-(77) ريفرز هوبرز.. فوز كاسح كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. الاتحاد يواصل انتصاراته بفوز جديد على ستاد مالي في BAL كرة سلة - نائب رئيس الاتحاد لـ في الجول: طالبا اللاعبين بعدم التهاون.. ونستهدف الصدارة كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. الاتحاد يختتم الدور الأول من الدوري الإفريقي بفوز جديد انتهت كرة سلة - الاتحاد السكندري (100)-(80) ريفرز هوبرز.. انتصار زعيم الثغر