كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. الاتحاد السكندري ينهي تصفيات Bal بالفوز على الفتح الرباطي

الأحد، 13 أبريل 2025 - 22:34

كتب : عمرو عبد المنعم

سلة - الاتحاد السكندري ضد الفتح الرباطي

حقق الاتحاد السكندري الفوز على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 98-74 في ختام تصفيات بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL.

وتأهل الاتحاد السكندري لنهائيات البطولة كمتصر للمجموعة.

No description available.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الاتحاد يحقق فوزا كاسحا على هوبرز ويحجز بطاقة التأهل لنهائيات BAL كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. الاتحاد يواصل انتصاراته بفوز جديد على ستاد مالي في BAL كرة سلة – اجتماع لاكتشاف أبرز نقاط قوة بطولة الدوري الإفريقي BAL كرة سلة - نائب رئيس الاتحاد لـ في الجول: طالبا اللاعبين بعدم التهاون.. ونستهدف الصدارة

ويتأهل أول وثاني ترتيب كل مجموعة بشكل مباشرة للنهائيات بالإضافة لـ أفضل فريقين احتلا المركز الثالث في ترتيب الـ 3 مجموعات.

وانتهى الربع الأول بتقدم الفريق المغربي بنتيجة 19-17.

No description available.

ونجح الاتحاد السكندري في فرض سيطرته على المباراة بداية من الربع الثاني وحتى نهايتها لينهي المباراة لصالحه.

وتقام نهائيات البطولة بداية من 14 يونيو المقبل في جنوب إفريقيا.

الاتحاد السكندري BAL كرة سلة BAL الفتح الرباطي
نرشح لكم
كرة سلة - عبد المطلب لـ في الجول: الاتحاد مرشح قوي لحصد BAL.. وجنى الألفي موهبة استثنائية كرة سلة – اجتماع لاكتشاف أبرز نقاط قوة بطولة الدوري الإفريقي BAL كرة سلة - الاتحاد يحقق فوزا كاسحا على هوبرز ويحجز بطاقة التأهل لنهائيات BAL انتهت سلة BAL - الاتحاد (94)-(77) ريفرز هوبرز.. فوز كاسح كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. الاتحاد يواصل انتصاراته بفوز جديد على ستاد مالي في BAL كرة سلة - نائب رئيس الاتحاد لـ في الجول: طالبا اللاعبين بعدم التهاون.. ونستهدف الصدارة كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. الاتحاد يختتم الدور الأول من الدوري الإفريقي بفوز جديد انتهت كرة سلة - الاتحاد السكندري (100)-(80) ريفرز هوبرز.. انتصار زعيم الثغر
أخر الأخبار
بحضور جماهيري قياسي.. إنتر ميامي يتعادل سلبيا لأول مرة منذ 332 يوما بمشاركة ميسي ساعة | أمريكا
مانشستر سيتي يفعّل بند تمديد عقد جوندوجان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - عبد المطلب لـ في الجول: الاتحاد مرشح قوي لحصد BAL.. وجنى الألفي موهبة استثنائية 2 ساعة | كرة سلة
الزمالك: نطالب بسرعة البت في أزمة القمة.. وتفاصيل عقوبة ناصر ماهر لدى عبد الواحد السيد 2 ساعة | الكرة المصرية
صاروخية سولي تنقذ روما من خسارة الدربي وتفرض التعادل مع لاتسيو 3 ساعة | الكرة الأوروبية
وزارة الرياضة توجه الشكر للجنة الأولمبية الدولية بشأن تعديلات القانون المقترحة 3 ساعة | الدوري المصري
الكشف عن الموعد النهائي لكلاسيكو الدور الثاني بين برشلونة وريال مدريد 3 ساعة | الدوري الإسباني
أحمد سامي: غياب التوفيق سبب رحيلي من سموحة 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي (22) 1-3 (25) الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك