كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. الاتحاد السكندري ينهي تصفيات Bal بالفوز على الفتح الرباطي

حقق الاتحاد السكندري الفوز على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 98-74 في ختام تصفيات بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL.

وتأهل الاتحاد السكندري لنهائيات البطولة كمتصر للمجموعة.

ويتأهل أول وثاني ترتيب كل مجموعة بشكل مباشرة للنهائيات بالإضافة لـ أفضل فريقين احتلا المركز الثالث في ترتيب الـ 3 مجموعات.

وانتهى الربع الأول بتقدم الفريق المغربي بنتيجة 19-17.

ونجح الاتحاد السكندري في فرض سيطرته على المباراة بداية من الربع الثاني وحتى نهايتها لينهي المباراة لصالحه.

وتقام نهائيات البطولة بداية من 14 يونيو المقبل في جنوب إفريقيا.