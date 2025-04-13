خبر في الجول - هيثم شعبان يتفوق على الرمادي لخلافة سامي في سموحة

ترتفع فرص هيثم شعبان في تولي تدريب سموحة خلفا لـ أحمد سامي على حساب أيمن الرمادي.

وأعلن سموحة رحيل سامي عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج عقب الخسارة من غزل المحلة 1-0 في المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن إدارة سموحة حددت مليون جنيه شهريا قيمة راتب المدير الفني.

وتراجعت فرص الرمادي المدير الفني لسيراميكا وأسوان السابق في تولي تدريب سموحة في ظل مطالبه المالية المرتفعة بتقاضي 1.5 مليون جنيه.

في المقابل من المنتظر وصول هيثم شعبان المدير الفني السابق لسيراميكا والكرخ العراقي من الإمارات غدا الإثنين لعقد جلسة مع مسؤولي النادي تمهيدا لتولي المهمة حال الوصول لاتفاق نهائي.

وترك الرمادي تدريب سيراميكا كليوباترا قبل جولتين على نهاية المرحلة الأولى، بينما خاض هيثم شعبان تجربة في الدوري العراقي مع الكرخ ورحل عن تدريب الفريق تاركا إياه في المركز العاشر.

ويحتل سموحة المركز الخامس من مجموعة المنافسة على الهبوط بمسابقة الدوري برصيد 20 نقطة.

وتعرض سموحة للخسارة في آخر مباراتين بالدوري آخرهم ضد غزل المحلة بهدف دون مقابل.

ويبتعد سموحة عن الهبوط بـ 5 نقاط فقط.

ويتولى أحمد سامي قيادة سموحة منذ يناير 2023.

وقاد سامي سموحة هذا الموسم في 21 مباراة بمختلف المسابقات وحقق الفوز في 7 فقط منهم مع 12 خسارة وتعادلين.