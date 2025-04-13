كرة طائرة - عقب تتويج الزمالك باللقب.. سيطرة بيضاء على جوائز بطولة إفريقيا للسيدات

الأحد، 13 أبريل 2025 - 22:21

كتب : FilGoal

فريق سيدات الزمالك - كرة طائرة

سيطرت لاعبات الزمالك على جوائز التشكيل المثالي لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات عقب التتويج باللقب.

وحسمت سيدات الزمالك اللقب للمرة الثالثة على التوالي بالفوز على الأهلي في النهائي بنتيجة 3-1 في البطولة التي أقيمت في أبوجا عاصمة نيجيريا.

وفازت 4 لاعبات من الزمالك بالجوائز الفردية وعلى رأسهم مريم متولى التي حازت على جائزة أفضل لاعبة في البطولة.

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وجاءت الجوائز كالتالي

تاتيانا بوكان (أفضل مركز 4) - الأهلي

مي غزال (أفضل حائط صد) – الأهلي

آيسل نديم (أفضل ليبرو) - الزمالك

تقى مدحت (أفضل مركز 2) - الزمالك

شروق فؤاد (أفضل إعداد) -الزمالك

مريم متولي (أفضل لاعبة في البطولة) – الزمالك

جيهان محمد (أفضل مركز 4) – قرطاح التونسي

تريزه أتوكا (أفضل حائط صد) – الأنابيب الكيني

توجت سيدات الزمالك بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للمرة الثالثة على التوالي بالفوز على الأهلي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط.

وللمرة الثانية على التوالي يحصد الزمالك اللقب على حساب الأهلي.

وأصبح الزمالك أول فريق مصري يتوج بلقب السيدات 3 مرات متتالية.

ولا زال الأهلي يبحث عن لقبه الغائب منذ 2019، وهو أيضا صاحب الرقم القياسي برصيد 10 ألقاب.

ويحل الأهلي وصيفا للمرة الـ 13 في تاريخه بالبطولة.

وتأهل الزمالك للمشاركة في كأس العالم للأندية للموسم الثاني على التوالي.

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