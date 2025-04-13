إيقاف ناصر ماهر وإحالته للتحقيق لما بدر منه قبل مواجهة حرس الحدود

أعلن نادي الزمالك إيقاف لاعبه ناصر ماهر لما بدر منه قبل مباراة حرس الحدود.

وحقق الزمالك انتصارا هاما على منافسه حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وأوصى عبد الواحد السيد مدير الكرة في الزمالك بخصم 25% من مستحقات لاعب الوسط لرفضه الجلوس بديلا ضد حرس الحدود واعتراضه على عدم المشاركة أساسيا.

واستغل الزمالك تعثر بيراميدز والأهلي في المباراة التي جمعتهما في الجولة ذاتها وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 38 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويبتعد الزمالك بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف و6 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 16 مباراة رفقة الزمالك في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

وسجل ناصر ماهر هدفين وصنع مثلهما خلال 934 دقيقة.