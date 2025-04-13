محمد يوسف: أشكر لاعبي فريقي على المباراة التي قدموها.. ومن الوارد أن يخطئ الحكم

الأحد، 13 أبريل 2025 - 22:02

كتب : FilGoal

الأهلي - البنك الأهلي - محمد يوسف

يرى محمد يوسف مدرب حرس الحدود أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء خلال مواجهة الزمالك.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الثانية من المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز.

وقال يوسف عبر أون سبورت 1 عقب المباراة: "الشوط الأول كنا نركض بالكرة كثيرا وعذا كان أكبر عدو لنا لأن هناك مباريات لا يجب المراوغة فيها ولكن يجب تدوير الكرة خاصة عندما تواجه فريقا كبيرا مثل الزمالك".

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وواصل "في إجمالي المباراة أشكر اللاعبين لأنها استمرت 1-0 حتى نهايتها ومن هجمة مرتدة استقبلنا الهدف الثاني وتبديلاتنا بالكامل كانت هجومية لمحاولة العودة بالنتيجة".

وتابع "لن أعلق على التحكيم ولكن أعتقد أن كرة فوزي الحناوي ستحظى باهتمام كبير ولكننا غامرنا بالنهاية والهدف الثاني قتل المباراة".

وأضاف "في الشوط الثاني عدنا للمباراة وتمكنا من حرمان الزمالك من الكرة والزمالك لم يأتي إلى منطقة جزائنا ولن أقول إننا استحقينا ركلة جزاء لأنني لا أحب الحديث عن التحكيم وأنا أحترم التحكيم وأرى أن الحكم من الوارد أن يخطئ مثله مثل اللاعب أو المدرب".

وأتم "لدينا مباراة مهمة ضد بيراميدز بعد 72 ساعة وأتمنى التوفيق وأن نحصل على نقاط المباراة".

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 38 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتوقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 22 في المركز التاسع.

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