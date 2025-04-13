كأس العاصمة - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد سموحة

الأحد، 13 أبريل 2025 - 22:01

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك - حرس الحدود

يستكمل الزمالك بطولة كأس عاصمة مصر بمواجهة منافسه سموحة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وحقق الزمالك انتصارا هاما على منافسه حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 38 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

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ويبتعد الزمالك بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف و6 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعته برصيد نقطتين.

بينما سموحة يتذيل الترتيب دون رصيد من النقاط.

ويتصدر بتروجت المجموعة بالعلامة الكاملة 12 نقطة، ويليه مودرن سبورت 4 نقاط بالتساوي مع الجونة الثالث.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة

تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل 16 أبريل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وتذاع على قناة أون سبورت.

الزمالك سموحة كأس عاصمة مصر
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