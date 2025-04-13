بيسيرو: سنحارب على الدوري.. والحكام يخطئون مثل عدم احتساب ركلة جزاء لنا ضد الأهلي

شدد جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ الزمالك أن فريقه سيحارب للتتويج ببطولة الدوري عقب مباراة حرس الحدود.

وحقق الزمالك انتصارا هاما على منافسه حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "صنعنا العديد من الفرص للتسجيل، لكن انخفض مستوانا في الشوط الثاني".

وأضاف "الخصم اعتمد على الكورة الثانية والكرات الطويلة وأجبرنا على التراجع، لكن لعبنا بشكل أفضل في نهاية الشوط الثاني".

وأكمل "اتسمنا بالالتزام والإصرار، كانت المباراة صعبة خاصة بعد الخسارة من ستيلينبوش والخروج من الكونفدرالية، لذا كان من الصعب تحفيز الفريق".

وتابع "الفريق تمتع بشخصية كبيرة وعزيمة وحماس وأظهر أننا نستطيع الفوز بهذه المباراة".

وشدد "فضلت الدفع بمصطفى شلبي في مركز المهاجم بجانب الجزيري، ومشاركة فتوح في مركز جديد، لأنه لا توجد خيارات عديدة لنا في مركز الجناح".

وواصل "اعتمدت على فتوح في وسط الملعب بجوار عبد الله السعيد لخلق المساحات".

وأكمل "من الوارد أن يخطئ الحكم مثل المدرب واللاعب، وفي مباراة الأهلي في الدور الأول، كان الحكم أجنبيا ولم يحتسب لنا ركلة جزاء كانت ستمنحنا الفوز، لذا على تقنية الفيديو أن تساعدهم".

وأنهى حديثه قائلا: "أخبرت اللاعبين بعد الخروج من الكونفدرالية بأن هناك فرصة جديدة للمنافسة على بطولة الدوري وسنحارب عليها".

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 38 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويبتعد الزمالك بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف و6 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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