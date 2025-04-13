للمباراة السابعة تواليا.. الزمالك يفوز على حرس الحدود ويستغل تعثر بيراميدز والأهلي

حقق الزمالك انتصارا هاما على منافسه حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وسجل عبد الله السعيد وناصر منسي ثنائية الزمالك.

وللمباراة السابعة على التوالي يتمكن الزمالك من الفوز على حرس الحدود في جميع البطولات.

واستغل الزمالك تعثر بيراميدز والأهلي في المباراة التي جمعتهما في الجولة ذاتها وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

منذ موسم 2000-2001 عبد الله السعيد أصبح ثاني أكبر لاعب تسجيلا للأهداف في الدوري المصري بعمر 39 عاما و9 أشهر يسبقه فقط حسام حسن الذي سجل بقميص الترسانة ضد الأهلي بعمر 40 عاما و6 أشهر و13 يوما.

عبد الله السعيد يسجل الهدف الخامس له في الدوري مع الزمالك في 15 مباراة.

وساهم عبد الله السعيد في 7 أهداف للزمالك في بطولة الدوري الموسم الجاري.

وتساوى ناصر منسي مع إمام عاشور وأسامة فيصل في جدول هدافي الدوري المصري بـ9 أهداف.

ووصل السعيد لهدفه الـ134 في مسيرته بالدوري المصري.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 38 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويبتعد الزمالك بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف و6 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

وصف المباراة

استحوذ الزمالك على الكرة في بداية المباراة لكن دون خطورة على مرمى حرس الحدود.

وعاد الحكم للفيديو لشك في طرد للاعب حرس الحدود عقب تدخله على محمد شحاتة في الدقيقة 25، وقرر الحكم عدم طرد اللاعب.

وسدد نبيل عماد كرة أرضية خطيرة في الدقيقة 31 من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى قليلا.

وفي الدقيقة 40 سدد الونش كرة اصطدمت في مدافع حرس الحدود، وعودة الحكم للفيديو لشك في ركلة جزاء للزمالك عقب لمسة يد من لاعب الحرس.

واحتسب الحكم هذه الحالة ركلة جزاء للزمالك، وسجلها السعيد.

وضغط حرس الحدود على الزمالك كثيرا في الشوط الثاني وسيطر على الكرة.

وفي الدقيقة 65 أبعد حسام عبد المجيد كرة كانت قريبة من مرمى فريقه.

وأجرى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك التبديل الأول بخروج سيف الدين الجزيري ودخول منسي في الدقيقة 67.

وطالب لاعبو حرس الحدود ركلة جزاء في الدقيقة 79 لكن الحكم رفض احتساب الكرة بعد العودة للفيديو.

وخرج أحمد فتوح ودخل مصطفى الزناري بدلا منه في الدقيقة 83.

وقتل ناصر منسي آمال حرس الحدود بتسجيله الهدف الثاني بعد انفراد تام بالزنفلي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع دخل سيف جعفر ومحمود جهاد بدلا من السعيد وشلبي.

وحافظ الزمالك على شباكه وحصل على نقاط المباراة كاملة.

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