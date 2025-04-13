دافيدي أنشيلوتي: مبابي اعتذر بعد الطرد.. والهتافات ضد أسينسيو محبطة

الأحد، 13 أبريل 2025 - 21:10

كتب : FilGoal

دافيد أنشيلوتي مع كارلو أنشيلوتي

كشف دافيدي أنشيلوتي المدرب المساعد لريال مدريد ونجل كارلو أنشيلوتي عن تقدم كيليان مبابي باعتذار للاعب ديبورتيفو ألافيس بسبب الطرد.

وفاز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 31 من الدوري الإسباني.

وقاد دافيدي المباراة بدلا من كارلو الموقوف لتراكم البطاقات.

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وقال دافيدي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "استمتعت بتجربتي كمدرب، كنت متوترا قليلا في البداية ولكن بعد ذلك كان الأمر رائعا وحصلت على الثقة".

وواصل "كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة، وما حدث جعل الأمر أكثر تعقيدا بعض الشيء لكن هذه النتيجة تمنحنا الثقة نظرا لما حدث يوم الثلاثاء وما نتمناه يوم الأربعاء".

وكشف "لم أتحدث مع مبابي عقب المباراة ولكن ما أريد أن أقوله هو أنه ليس لاعبا عنيفا ولهذا اعتذر لأنه كان على علم بالخطأ الذي ارتكبه، لقد كان الطرد واضحا ولكن الأخطاء الصغيرة التي حدثت طوال المباراة هي التي أدت لذلك ولكن بالطبع رد فعله كان خاطئا وأنا لا أبرره".

وتابع "دوري الأبطال والدوري كلاهما صعبان ولكن سنحاول حتى النهاية من أجلهما ويجب أن يقتنع الجميع بذلك".

وأضاف "الهتافات العدائية ضد أسينسيو؟ هذا أمر محبط على الجانب الاجتماعي ولكن كفريق نركز فقط على أرض الملعب، هذا الأمر حدث عدة مرات ولا نريد حدوثه أبدا من جديد".

وأكمل "سيبايوس كان يتدرب مع المجموعة لأربعة أيام وأصبح متاحا بشكل كامل واليوم شارك في المباراة في النهاية ولكنه مستعد ليوم الأربعاء وهو يقوم بعمل رائع ويساعدنا كثيرا ولكن لا أعرف حتى الآن ما إذا كان سيبدأ المباراة".

وأتم "هذه ليست أول مباراة أقودها بدلا من كارلو، فقد أصيب بفيروس كورونا منذ عامين وللصدفة ضد نفس المدرب ولكنه دائما ما يعطيني الثقة وقد تواصلنا بشكل جيد ولكنه تركني أقود الدقائق الأخيرة من المباراة ولا أشعر بالمفاجأة وتواجدي هنا بفضله".

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