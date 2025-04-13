مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي

أوضح مصدر من لجنة الحكام السبب وراء عدم حصول محمد الشيبي لاعب بيراميدز أمام الأهلي.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقال مصدر من لجنة الحكام لـ FilGoal.com: "ما يتردد بشأن طرد محمد الشيبي خلال لقاء الأهلي خاطئ".

وكشف "اللاعب حصل على بطاقة صفراء وحيدة بعد خلع القميص عقب تسجيل الهدف".

وسجل المغربي هدفا بتصويبة قوية على يمين محمد الشناوي في الدقيقة 86 واحتفل بخلع قميصه ما استوجب حصوله على بطاقة صفراء.

وأشهر الحكم الهولندي داني ماكيلي بطاقة صفراء لمهند لاشين ووليد الكرتي والشيبي، بالإضافة لحمراء للاشين لحصوله على إنذار ثانٍ.

في المقابل أشهر بطاقة صفراء لكل من رامي ربيعة وأشرف داري من الأهلي.

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وتقدم بيراميدز بهدف محمد الشيبي في الدقيقة 86 وأدرك أحمد رضا التعادل للأهلي في الدقيقة 90+6.

التعادل أبقى بيراميدز في الصدارة برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

تعادل هو السادس بين الفريقين في مسابقة الدوري خلال 18 مواجهة جمعتهما، والثاني على التوالي.