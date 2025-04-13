حقق رقما تاريخيا.. عبد الله السعيد يسجل لـ الزمالك في حرس الحدود

سجل عبد الله السعيد لاعب الزمالك هدفا لفريقه في شباك حرس الحدود.

ويواجه الزمالك منافسه حرس الحدود في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 44 بعد لمسة يد من مدافع حرس الحدود عقب محاولته إيقاف تسديدة من محمود حمدي "الونش".

وعاد الحكم للفيديو واحتسب ركلة جزاء للزمالك.

وأحرز عبد الله السعيد الهدف في الدقيقة 45، ووصل لهدفه الـ134 في الدوري المصري.

منذ موسم 2000-2001 عبد الله السعيد أصبح ثاني أكبر لاعب تسجيلا للأهداف في الدوري المصري بعمر 39 عاما و9 أشهر يسبقه فقط حسام حسن الذي سجل بقميص الترسانة ضد الأهلي بعمر 40 عاما و6 أشهر و13 يوما.

عبد الله السعيد يسجل الهدف الخامس له في الدوري مع الزمالك في 15 مباراة.

وساهم عبد الله السعيد في 7 أهداف للزمالك في بطولة الدوري الموسم الجاري.

ولعب عبد الله السعيد 30 مباراة في جميع البطولات الموسم الحالي وسجل 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويحتل السعيد المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري.

وتأتي قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري كالتالي:

1- حسن الشاذلي: 173 هدفا

2- حسام حسن: 168 هدفا

3- عبد الله السعيد: 134 هدفا

4- السيد الضظوي: 127 هدفا

5- مصطفى رياض: 122 هدفا

بعد العودة للـ VAR.. عبد الله السعيد يتقدم للزمالك بالهدف الأول من علامة الجزاء pic.twitter.com/BM2CYQpsny