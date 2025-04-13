كرة طائرة - اللقب في ميت عقبة.. الزمالك بطل إفريقيا سيدات للمرة الثالثة بالفوز على الأهلي

الأحد، 13 أبريل 2025 - 19:52

كتب : FilGoal

الزمالك كرة يد سيدات

توجت سيدات الزمالك بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للمرة الثالثة على التوالي بالفوز على الأهلي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط.

وأقيمت منافسات البطولة في أبوجا عاصمة نيجيريا.

وللمرة الثانية على التوالي يحصد الزمالك اللقب على حساب الأهلي.

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وأصبح الزمالك أول فريق مصري يتوج بلقب السيدات 3 مرات متتالية.

ولا زال الأهلي يبحث عن لقبه الغائب منذ 2019، وهو أيضا صاحب الرقم القياسي برصيد 10 ألقاب.

ويحل الأهلي وصيفا للمرة الـ 13 في تاريخه بالبطولة.

وتأهل الزمالك للمشاركة في كأس العالم للأندية للموسم الثاني على التوالي.

وصف المباراة

تأخرت انطلاقة المباراة لما يقارب 25 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

سيطرت سيدات الأهلي وتقدمن في النتيجة في أغلب الفترات، واستطاعت سيدات الزمالك العودة والتعادل بنتيجة 22-22.

وقلبن النتيجة في النهاية بفوز شاق في أول شوط بنتيجة 29-27.

وردت سيدات الأهلي في الشوط الثاني بنفس السيناريو واستطعن حسم الشوط لصالحهن رغم تقدم الأبيض في أغلب فتراته بنتيجة 25-22.

وحسمت سيدات الزمالك الشوط الثالث بنتيجة 25-20.

وفي الرابع استطاعن الحفاظ على تقدمهن وحسموا الشوط بنتيجة 25-22 محققين اللقب.

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