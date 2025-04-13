ريال مدريد يستعيد توازنه بالفوز على ألافيس في مباراة مثيرة

استعاد ريال مدريد توازنه بالفوز على منافسه ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل إدواردو كامافينجا هدف ريال مدريد الوحيد.

وشهدت المباراة طرد لاعبين بواقع بطاقة حمراء لكل فريق.

وطرد كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في الدقيقة 38 بشكل مباشر بعد تدخل عنيف.

ويعتبر مبابي ثاني مهاجم لريال مدريد يحصل على بطاقة حمراء في الشوط الأول خلال مباراة في بطولة الدوري الإسباني في القرن الـ21 بعد رود فان نيستلروي عندما طرد ضد أتليتكو مدريد عام 2008.

وشارك فيديريكو فالفيردي بشكل أساسي رفقة الفريق الملكي وأصبح أكثر لاعب يشارك في عدد مباريات في الدوريات الـ5 الكبرى الموسم الجاري بلعبه 50 مباراة.

وعاد ريال مدريد للانتصارات بعد الخسارة في المباراتين الماضيتين ضد فالنسيا وأرسنال.

وبهذا الفوز وصل ريال مدريد للنقطة 66 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وتوقف رصيد ألافيس عند النقطة 30 في المركز الـ17.

وافتتح كامافينجا التسجيل في الدقيقة 35 من كرة قوية.

وحصل مانو سانشيز لاعب ألافيس على طرد مباشر أيضا في الدقيقة 69 بعد تدخل قوي على فينيسيوس جونيور.

وأهدر جود بيلينجهام فرصة قتل المباراة وأضاع انفرادا وسط تألق حارس مرمى ألافيس في الدقيقة 89.

وتمكن ريال مدريد من الحفاظ على هدفه والحصول على نقاط المباراة كاملة.