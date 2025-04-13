كرة يد – زين يفوز بلقب كأس رومانيا.. وقداح بطل كأس بولندا

الأحد، 13 أبريل 2025 - 18:26

كتب : FilGoal

علي زين

توج علي زين وحسن وليد قداح ثنائي منتخب مصر لكرة اليد بلقبي الكأس في رومانيا وبولندا على الترتيب.

وانتصر دينامو بوخارست في نهائي كأس رومانيا بمشاركة علي زين على بوتاسيا ترودا بنتيجة 39-27.

وانتهى الشوط الأول في اللقاء بتقدم دينامو بنتيجة 20-15 وفي الثاني حافظ على تقدمه بنتيجة 19-12.

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وحصد دينامو لقب كأس رومانيا للمرة الثانية على التوالي والخامسة في آخر 6 مواسم.

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وفي بولندا حقق حسن وليد قداح اللقب مع كيليسي بالفوز على ويسلا بلوك بنتيجة 27-24 في النهائي.

وأنهى كيليسي الشوط الأول متقدما 17-13، وفي الثاني حاول الضيوف تقليص الفارق لكن دون جدوى.

واستعاد كيليسي اللقب بعد غياب 3 سنوات، ومحققا اللقب للمرة الـ 18 في تاريخه.

ويمتلك المحترفون المصريون فرصة الفوز بلقب كأس جديد في أوروبا، إذ سيلتقي باريس سان جيرمان الذي يلعب له يحيى خالد مع مونبيلييه الذي يلعب له أحمد هشام دودو.

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