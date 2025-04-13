انتهت - حرس الحدود (0)-(2) الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة حرس الحدود ضد الزمالك في الجولة الثانية من المرحلة النهائية من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة.

بينما يأتي حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

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انتهت

ق 90+3: دخول سيف فاروق جعفر ومحمود جهاد وخروج عبد الله السعيد ومصطفى شلبي.

ق 90: جووول ناصر منسي بعد انفراد تام بالزنفلي.

ق 83: خروج فتوح ودخول مصطفى الزناري.

ث 79: مطالبات من لاعبي حرس الحدود بركلة جزاء لكن الحكم يرفض احتساب الكرة بعد العودة للفيديو.

ق 67: خروج الجزيري ودخول ناصر منسي.

ق 65: إبعاد خطير من حسام عبد المجيد لكرة كانت قريبة من مرمى فريقه.

ق 55: بطاقة صفراء على الونش بعد تدخله على لاعب حرس الحدود.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووول عبد الله السعيد من نقطة الجزاء.

ق 44: ركلة جزاء للزمالك بعد لمسة يد.

ق 40: تسديدة من الونش تصطدم في مدافع حرس الحدود، وعودة الحكم للفيديو لشك في ركلة جزاء للزمالك عقب لمسة يد من لاعب الحرس.

ق 31: تسديدة أرضية خطيرة من نبيل عماد من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 26: قرر الحكم عدم طرد لاعب حرس الحدود

ق 25: عودة الحكم للفيديو لشك في طرد للاعب حرس الحدود عقب تدخله على محمد شحاتة.

ق 18: استحواذ الزمالك على الكرة دون إحداث خطورة على مرمى حرس الحدود.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل