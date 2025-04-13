الكشف عن مواعيد مباريات مصر في أمم إفريقيا للشباب

الأحد، 13 أبريل 2025 - 18:25

كتب : FilGoal

منتخب الشباب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا للشباب.

وأقيمت اليوم الأحد قرعة كأس أمم إفريقيا للشباب والتي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 27 أبريل إلى 18 مايو.

وكان من المقرر إقامة البطولة في كوت ديفوار التي اعتذرت عن عدم استضافتها الشهر الماضي.

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وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى مع جنوب إفريقيا، وسيراليون، وزامبيا، وتنزانيا.

وجاءت مواعيد مباريات مصر في البطولة كالتالي:

مصر × جنوب إفريقيا - 27 أبريل.

سيراليون × مصر - 30 أبريل.

مصر × زامبيا - 3 مايو.

تنزانيا × مصر - 9 مايو.

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ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

وجاءت المنتخبات المشاركة كالتالي: مصر - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية - غانا - تنزانيا - نيجيريا - تونس - جنوب إفريقيا - المغرب - السنغال - زامبيا - كينيا - سيراليون

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

وسبق أن استضافت مصر نهائيات نسخة 2023 والتي انتهت بتتويج السنغال باللقب.

منتخب مصر للشباب كأس أمم إفريقيا للشباب
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