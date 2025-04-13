تشكيل حرس الحدود - محمود ممدوح يقود الهجوم ضد الزمالك

الأحد، 13 أبريل 2025 - 18:21

كتب : FilGoal

محمود ممدوح - حرس الحدود ضد سبورتنج

أعلن محمد يوسف المدير الفني لـ حرس الحدود تشكيل فريقه الأساسي ضد خصمه الزمالك.

ويواجه الزمالك منافسه حرس الحدود بعد قليل في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويقود الهجوم الثلاثي محمود ممدوح ومحمد فاروق وحازم محمد.

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ويتواجد إيزي إيميكا أساسيا في وسط ملعب حرس الحدود.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمود الزنفلي.

خط الدفاع: مؤمن عوض – محمد سامي - إبراهيم عبد الحكيم - كريم يحيى.

خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد مجلي - إيزي إيميكا.

خط الهجوم : محمود ممدوح – محمد فاروق - حازم محمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد السيد ومحمد عبد السلام ومحمد مصطفى ورأفت خليل وعمر فتحي وأحمد طعيمة ويوسف عاطف وزياد طارق وعمرو جمال

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة.

بينما يأتي حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

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