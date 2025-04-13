الهاتريك السنغالي الأول تاريخيا.. ثلاثية بادجي تقود المصري لثأر بالأربعة من بتروجت

ثأر النادي المصري لنفسه، وقدم اعتذارا لجماهيره عن الوداع الإفريقي، وذلك برباعية في شباك بتروجت.

وفاز النادي المصري على بتروجت بأربعة أهداف مقابل لا شيء على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية لمرحلة تحديد بطل الدوري المصري.

سجل رباعية المصري كل من بابي بادجي الذي أحرز هاتريك بالإضافة إلى هدف من ميدو جابر.

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وانضم بابي بادجي إلى 3 لاعبين سابقين سجلوا هاتريك في الدوري المصري بعد صلاح محسن لاعب المصري ضد مودرن سبورت، وشادي حسين لاعب زد، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" لاعب سيراميكا كليوباترا.

وأصبح بادجي أول سنغالي يسجل هاتريك في تاريخ الدوري المصري منذ بدايته موسم 1948/1949.

بادجي أيضا أصبح ثالث لاعب يسجل هاتريك للمصري منذ بداية الموسم الحالي في جميع البطولات بعد صلاح محسن ضد مودرن سبورت، وفخر الدين بن يوسف ضد بلاكبولز الموزمبيقي.

ويعد هذا الهاتريك الثاني لمهاجم من المصري تحت قيادة أنيس بوجلبان المدرب التونسي، بعد هاتريك صلاح محسن ضد مودرن سبورت.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة 34 في المركز الرابع بفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثالث والذي سيلعب بعد قليل مع حرس الحدود.

وتوقف رصيد بتروجت عند النقطة 25 في المركز الثامن.

التشكيل

المصري بدأ بميدو جابر وصلاح محسن في الهجوم، بينما قد إسماعيل بامبا هجوم بتروجت.

تشكيل المصري - صلاح محسن في الهجوم واستمرار غياب إيبوكا ضد بتروجت#في_الدوري pic.twitter.com/90bWApL2YR — FilGoal (@FilGoal) April 13, 2025

أحداث المباراة

المصري كاد يتقدم مبكرا في الدقيقة 15 ولكن ميدو جابر أهدر فرصة التقدم.

وشهدت الدقيقة 24 خروج صلاح محسن للإصابة ودخول بادجي بدلا منه.

وسيطر بتروجت على مجريات الشوط الأول وأهدر أكثر من فرصة للتسجيل.

وبالدقيقة الثانية من الوقت الضائع، وعكس مجريات اللقاء سجل بادجي هدف التقدم للمصري من انفراد بالمرمى بعد تمريرة من محمد مخلوف، ليسدد في سقف الشباك مسجلا أول أهدافه بقميص المصري منذ انضمامه بداية الموسم.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني سيطر المصري وسجل الهدف الثاني بالدقيقة 65 برأسية من ميدو جابر بعد ركنية، هيئها خالد صبحي بقدمه، وتابعها ميدو جابر برأسية في المرمى.

وبعد دقيقتين فقط عاد بادجي وسجل الهدف الثالث للمصري مستغلا تمريرة من محمود حمادة لينفرد ويراوغ الحارس ويضع الكرة بالشباك.

وأكمل بادجي الهاتريك في الدقيقة 82 برأسية بعد عرضية من البديل عبد الرحيم دغموم ليختتم الرباعية التي حقق بها فريقه الفوز، وليكتب الفوز الأكبر للنسور الخضراء هذا الموسم بمختلف البطولات.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة 34 في المركز الرابع بفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثالث والذي سيلعب بعد قليل مع حرس الحدود، وتوقف رصيد بتروجت عند النقطة 25 في المركز الثامن.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة في الدوري ضد الزمالك يوم الخميس 1 مايو، بينما يلتقي بتروجت مع الأهلي يوم الأربعاء 30 أبريل.